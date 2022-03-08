Polícia conclui investigação sobre possível estupro cometido por Robson Bambu, do Corinthians

As in vestigações da Polícia Civil em relação ao caso de estupro no qual o zagueiro do Corinthians Robson Bambu é acusado foram concluídas. Agora, a delegada Katia Domingues Salvatori, da 5ª Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo, enviará um relatório sobre o caso e caberá ao Ministério Público e, então, a promotoria decidirá se abrirá denúncia ou arquivará o inquérito.

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A informação foi inicialmente publicada pelo "GE".

Uma mulher acusa o zagueiro corintiano de ter cometido estupro contra ela na manhã do dia 3 de fevereiro, após a suposta vitima e uma amiga conhecerem Bambu e um amigo do jogador durante a madrugada em uma casa noturna localizada no bairro do Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo.

A denunciante, uma amiga, o atleta do Timão e um amigo do jogador havia ido até o hotel onde Robson estava hospedado e ambos relatam que a jovem que acusa Bambu de estupro foi para um quarto com um amigo do defensor corintiano, enquanto o zagueiro foi para outro com a colega da suposta vitima, onde ambos os casais relataram ter mantido relações sexuais de forma consensual.

No entanto, os depoimentos passam a divergir na manhã seguinte, onde a suposta vitima relata ter acordado com Robson Bambu nu sobre ela e introduzindo o dedo nas partes genitais da mulher. O jogador nega, dizendo que, ao acordar, telefonou para o amigo pois tinha que assinar o contrato de locação de um imóvel, mas ao não ser atendido foi até onde o parceiro tinha passado a noite. Lá ficou durante 10 minutos e voltou ao seu quarto, onde depois recebeu a denunciante que estava irritada pois havia perdido um dia de trabalho.

Depois disso, segundo relato de Robson Bambu, a suporta vitima tentou acordar a sua amiga, que permanecia dormindo no quarto do jogador corintiano, jogando água gelada, mas foi contida pelo atleta, iniciando ali as acusações de estupro de vulnerável.

O jogador do Timão ainda alega que no mesmo dia o seu amigo entrou em contato com a denunciante oferecendo ajuda, pois ela havia perdido um dia de trabalho por ter passado a noite com eles, mas, ainda de acordo com o depoimento de Bambu, a suposta vitima disse que se fosse para dar alguma ajuda financeira seria por muito dinheiro.

O Corinthians não irá se posicionar sobre o caso até a conclusão das investigações. Enquanto isso, Robson Bambu segue treinando normalmente no CT Joaquim Grava e já foi relacionado para duas partidas, contra Botafogo-SP e São Paulo, ambas tendo permanecido somente no banco de reservas.

O zagueiro foi contratado por empréstimo pelo Timão no início desta temporada, vindo do Nice, da França, clube que ainda detém os direitos do atleta. O vínculo de Bambu com o clube alvinegro tem duração até o fim desta temporada.