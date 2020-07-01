Polícia Civil de MG vai apurar causas do acidente do volante Henrique

No relato da Polícia Civil estão sendo realizado esforços para que a perícia seja realizada no local do acidente, que é de difícil acesso. Ainda de acordo com a corporação, "não é possível informar sobre possíveis causas do acidente".E MAIS:Cruzeiro promove outro jovem para o time de "cima": o atacante RiquelmoCruzeiro está perto de fechar com jovem atacante do ItuanoAmérica-MG é parceiro de coletivos LGBTQ+ com a camisa 'Vista esse Orgulho' contra o preconceitoRaul Cáceres inicia os trabalhos com os companheiros no CruzeiroAtacante Thiago testa negativo para Covid-19 e volta aos treinosAcidente de carro e susto O jogador estava em seu carro, um Land Rover Recém que, caiu em um penhasco com 200 m de profundidade na sexta-feira, 26 de junho, em Brumadinho, na Grande BH. Henrique foi socorrido por membros do Corpo de Bombeiros e do Samu e foi levado ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. O jogador cruzeirense foi resgatado consciente, mas sentindo dores, segundo relatos da corporação. Ele não teve nenhuma fratura. Henrique estava sozinho na direção do carro. O acidente aconteceu por volta das 18h, mas somente foi levado ao hospital às 22h, segundo a PM mineira. De acordo com a Polícia Militar, há rastros do pneu na pista, o que indica uma tentativa forte de frenagem do veículo. O Cruzeiro já está ciente do acidente e acompanha o caso do seu atleta. O jogador já foi transferido para outro hospital, Mater Dei, também na capital mineira e fará vários exames para detectar lesões ou fraturas. O volante voltou a BH na última semana, quando houve um acerto com o Fluminense para deixar o time carioca e retornar ao time mineiro, com quem tem contrato até o fim de 2021. O volante é um dos jogadores que mais vestiram a camisa celeste, com 516 jogos.E MAIS:Resgate de Henrique exigiu técnica de rapel dos bombeiros e dispositivos do carro ajudaram a evitar o piorGoverno de MG veta retorno do Mineiro para o mês de julhoBoa notícia! Volante Henrique, do Cruzeiro, recebe alta do hospitalKalil 'tranca' BH outra vez, mas libera treinamentos do CruzeiroCruzeiro vai criar uma 'vaquinha virtual' com o torcedor, a 'Operação FIFA', para quitar dívidas na entidade E MAIS: