Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Polícia Civil de MG vai apurar causas do acidente do volante Henrique

O jogador já está de alta após se acidentar na sexta-feira, 26 de junho, quando seu carro caiu de um penhasco com 200m de profundidade...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2020 às 21:36

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 21:36

Crédito: Os bombeiros precisaram usar técncias de rapel para resgatar Henrique-(Divulgação/CBMG
A Polícia Civil de Minas Gerais abriu investigação para apurar as causas do acidente com o volante Henrique, do Cruzeiro, ocorrido na sexta-feira, 26 de junho, em Brumadinho, na Grande BH.
A delegacia de Brumadinho informou que abriu procedimento para apurar os fatos e que as investigações já estão em andamento. Henrique já está se recuperando em casa após ficar dois dias internado, sendo avaliado se houve algum trauma neurológico ou ósseo. O jogador ainda não foi ouvido.
No relato da Polícia Civil estão sendo realizado esforços para que a perícia seja realizada no local do acidente, que é de difícil acesso. Ainda de acordo com a corporação, "não é possível informar sobre possíveis causas do acidente".E MAIS:Cruzeiro promove outro jovem para o time de "cima": o atacante RiquelmoCruzeiro está perto de fechar com jovem atacante do ItuanoAmérica-MG é parceiro de coletivos LGBTQ+ com a camisa 'Vista esse Orgulho' contra o preconceitoRaul Cáceres inicia os trabalhos com os companheiros no CruzeiroAtacante Thiago testa negativo para Covid-19 e volta aos treinosAcidente de carro e susto O jogador estava em seu carro, um Land Rover Recém que, caiu em um penhasco com 200 m de profundidade na sexta-feira, 26 de junho, em Brumadinho, na Grande BH. Henrique foi socorrido por membros do Corpo de Bombeiros e do Samu e foi levado ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. O jogador cruzeirense foi resgatado consciente, mas sentindo dores, segundo relatos da corporação. Ele não teve nenhuma fratura. Henrique estava sozinho na direção do carro. O acidente aconteceu por volta das 18h, mas somente foi levado ao hospital às 22h, segundo a PM mineira. De acordo com a Polícia Militar, há rastros do pneu na pista, o que indica uma tentativa forte de frenagem do veículo. O Cruzeiro já está ciente do acidente e acompanha o caso do seu atleta. O jogador já foi transferido para outro hospital, Mater Dei, também na capital mineira e fará vários exames para detectar lesões ou fraturas. O volante voltou a BH na última semana, quando houve um acerto com o Fluminense para deixar o time carioca e retornar ao time mineiro, com quem tem contrato até o fim de 2021. O volante é um dos jogadores que mais vestiram a camisa celeste, com 516 jogos.E MAIS:Resgate de Henrique exigiu técnica de rapel dos bombeiros e dispositivos do carro ajudaram a evitar o piorGoverno de MG veta retorno do Mineiro para o mês de julhoBoa notícia! Volante Henrique, do Cruzeiro, recebe alta do hospitalKalil 'tranca' BH outra vez, mas libera treinamentos do CruzeiroCruzeiro vai criar uma 'vaquinha virtual' com o torcedor, a 'Operação FIFA', para quitar dívidas na entidade E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados