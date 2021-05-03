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futebol

Polêmica sem fim: Rômulo cobra respeito de Lisca ao goleiro Fábio

O meio de campo da Raposa saiu em defesa do colega de time após o bate boca entre o goleiro e o técnico americano no clássico entre Cruzeiro e América-MG...
LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2021 às 17:03

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 17:03

Crédito: Rômulo cobrou educação de Lisca em relação ao histórico de Fábio-(Bruno Haddad/Cruzeiro
As repercussões do clássico entre Cruzeiro e América-MG, vencido pelo Coelho por 2 a 1, ainda reverberam entre torcedores e, principalmente com os jogadores da Raposa, que reclamaram muito do comportamento de Lisca, técnico americano. O treinador americano gerou muita confusão ao provocar os rivais e foi um dos estopins para uma grande confusão no fim do jogo, na entrada dos vestiários do Mineirão.
O volante Rômulo também se pronunciou sobre o jogo, citando a forma como o goleiro Fábio foi tratado pelo comandante do América-MG. Lisca e Fábio bateram boca durante o jogo.
- Respeito vai muito além de educação ou disciplina, rompe barreiras e influencia todos ao nosso redor. Não pedimos respeito somente ao Fábio, um dos maiores, se não o maior atleta brasileiro na atualidade e um dos maiores goleiros da história, mas a todos que amam esse esporte, tendo a consciência de que nossas palavras e atitudes influenciam milhões e milhares, no sentido positivo ou no negativo – disse Rômulo em sua conta no Instagram. A reação dos jogadores da Raposa foi de revide, com Marcelo Moreno dizendo a Lisca que teria volta, se referindo ao duelo da volta, no próximo domingo, 9 de maio, no Mineirão. -Vai ter volta, Lisca- gritou Moreno em direção ao treinador. O Cruzeiro terá de vencer o jogo de volta por dois gols de diferença para chegar à final do Mineiro. Já o América avançará à decisão com um empate e até mesmo com qualquer derrota por um gol de diferença.

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