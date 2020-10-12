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futebol

'Poderia falar por seis horas', diz Busquets sobre extracampo do Barça

Volante do Barcelona compareceu à entrevista coletiva da seleção espanhola, que joga pela Liga das Nações nesta terça-feira, mas recebeu perguntas sobre o clube da Catalunha...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2020 às 15:34

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 15:34

Crédito: SERGEI SUPINSKY / AFP
A Espanha entra em campo nesta terça-feira pela Liga das Nações, contra a Ucrânia, fora de casa, e nesta segunda foi dia de entrevista coletiva em Kiev. Além do técnico Luis Enrique, o volante Sergio Busquets, do Barcelona, participou da conferência. E o clube blaugrana foi um dos assuntos da conversa.Perguntado sobre o momento do Barcelona, que vive uma crise política fora das quatro linhas e que viveu uma das piores temporadas dos últimos anos, onde não conquistou nenhum título e foi eliminado na Liga dos Campeões com derrota por 8 a 2 para o Bayern, o volante disse que este é um assunto longo.
- Uma coisa é o que acontece fora, que não é o melhor momento do clube. E outra é o que acontece no campo, que não foi nosso melhor ano e se percebe a nível individual e coletivo. Se eu parar para dar minha opinião com calma, poderia falar cinco ou seis horas - disse Busquets.
O volante de 32 anos, entretanto, fez questão de demonstrar confiança com a temporada que ainda está no início. Até o momento, o Barcelona tem duas vitórias e um empate.
- O futebol é um esporte de equipe, e se não se está bem coletivamente, não estará individualmente. Mas passou, e temos uma nova oportunidade. As coisas mudaram, e temos a esperança de que seja melhor - analisou.
Antes do final da coletiva, Busquets novamente foi indagado sobre seu clube, desta vez sobre passar uma semana com a seleção nacional e se isso seria bom para esquecer o tumultuado ambiente catalão.
- Não gosto de comparar, são momentos diferentes. Estou muito feliz de vir aqui. Temos margem de melhora para ser um time ainda melhor. São momentos diferentes de um lado e de outro. E tenho que me concentrar aqui, onde estou - finalizou.

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