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futebol

Poder de fogo, regulamento e torcida: o que observar no Vasco contra a Juazeirense

Duelo pela segunda fase da Copa do Brasil é um jogo único, mas sem vantagem do empate; Cruz-Maltino deverá ser apoiado na Bahia e terá Nene e Raniel no ataque...
LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2022 às 08:30

Publicado em 09 de Março de 2022 às 08:30

O desafio do Vasco pela segunda fase da Copa do Brasil é contra a Juazeirense, fora de casa. Mas, para chegar à terceira etapa da competição, terá possíveis novidades, velhas opções de confiança, mas alguns pontos de atenção.Poupados voltam? Weverton, Edimar e Raniel foram substituídos por Léo Matos, Riquelme e Getúlio, no último jogo. Todos, em tese, preservados por questões físicas. Jogarão nesta quarta-feira?
Possíveis novas trocas: Se escalar o time óbvio ou mantiver alguma das novidades do jogo anterior, Zé Ricardo ainda poderá inovar. Será, por exemplo, que Yuri Lara começa jogando?
Poder de fogo: certamente os olhos da Juazeirense estarão mais abertos para Raniel e Nene. O centroavante e o meia são responsáveis simplesmente por 11 dos 17 gols marcados pelo Vasco no ano.
-> Confira a tabela da Copa do Brasil
Regulamento: não se confunda. Diferentemente da primeira fase, quando o empate beneficiava o Vasco, nesta segunda etapa o jogo vai para os pênaltis se o resultado for de empate após o tempo regulamentar. Se o Cruz-Maltino jogar mal como contra a Ferroviária, avançar será improvável.
Torcida ao lado: vistos a recepção no aeroporto e a festa da torcida no jogo de três anos atrás, o Vasco terá forte apoio da arquibancada no jogo desta noite.
Crédito: ContraaJuazeirense,oVascodeveráestarcommudançasemrelaçãoaoúltimojogo(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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