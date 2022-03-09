Poder de fogo, regulamento e torcida: o que observar no Vasco contra a Juazeirense

O desafio do Vasco pela segunda fase da Copa do Brasil é contra a Juazeirense, fora de casa. Mas, para chegar à terceira etapa da competição, terá possíveis novidades, velhas opções de confiança, mas alguns pontos de atenção.Poupados voltam? Weverton, Edimar e Raniel foram substituídos por Léo Matos, Riquelme e Getúlio, no último jogo. Todos, em tese, preservados por questões físicas. Jogarão nesta quarta-feira?

Possíveis novas trocas: Se escalar o time óbvio ou mantiver alguma das novidades do jogo anterior, Zé Ricardo ainda poderá inovar. Será, por exemplo, que Yuri Lara começa jogando?

Poder de fogo: certamente os olhos da Juazeirense estarão mais abertos para Raniel e Nene. O centroavante e o meia são responsáveis simplesmente por 11 dos 17 gols marcados pelo Vasco no ano.

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Regulamento: não se confunda. Diferentemente da primeira fase, quando o empate beneficiava o Vasco, nesta segunda etapa o jogo vai para os pênaltis se o resultado for de empate após o tempo regulamentar. Se o Cruz-Maltino jogar mal como contra a Ferroviária, avançar será improvável.

Torcida ao lado: vistos a recepção no aeroporto e a festa da torcida no jogo de três anos atrás, o Vasco terá forte apoio da arquibancada no jogo desta noite.