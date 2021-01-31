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Podendo voltar ao G6, Fluminense tenta engatar sequência pela primeira vez no returno

Tricolor ainda não teve duas vitórias consecutivas no segundo turno; Fred tenta voltar a brilhar no Estádio Nilton Santos...

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2021 às 08:00
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Há três rodadas sem perder, o Fluminense tenta, neste domingo, vencer duas vezes consecutivas pela primeira vez neste segundo turno. Além disso, o time comandado por Marcão poderá voltar ao G6 depois de nove partidas. O Tricolor terá pela frente o Goiás, desesperado na luta contra o rebaixamento. O jogo, no Estádio Nilton Santos, será às 20h30, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, e terá transmissão em tempo real do LANCE!.
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O Flu tenta engatar esta segunda vitória desde a 20ª rodada, mas sempre acaba tropeçando. A última vez que isso aconteceu foi quando o Tricolor bateu Santos e Fortaleza, nas duas últimas partidas do turno. Desde então, acabou empatando depois de vencer Internacional, Athletico-PR e Sport e perdeu para o Corinthians após superar o Flamengo.
Mas conquistar os três pontos no Niltão pode significar algo ainda maior. Em sétimo desde a 25ª rodada do Brasileirão, o Fluminense, enfim, pode retornar ao G6. O Tricolor tem 50 pontos, cinco à frente de Ceará (8º), Corinthians (9º) e Santos (10°), e apenas um ponto atrás do Grêmio (6º) e dois do Palmeiras (5º). Por isso, o Flu tem a chance de terminar em quinto se fizer o dever de casa frente ao Goiás e contar com um tropeço do Grêmio diante do Coritiba e do Palmeiras contra o Botafogo, na terça-feira.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
– Com certeza é um jogo muito difícil, a gente não pode se iludir pela classificação que o Goiás tem na tabela. Eles já vem de uma arrancada e melhora há bastante jogos. No último jogo ganharam do Santos. É um time muito qualificado e muito organizado, dois atacantes muito bons, muito fortes, que buscam o tempo todo o contato, a luta, o gol. Temos que estar atentos, sabendo que vai ser um jogo muito difícil, que a gente precisa entrar com o mesmo empenho que entrou nos últimos jogos. E cada jogo tem uma história, a estratégia é traçada de acordo com o adversário, a gente tem trabalhado, focado no Goiás para que no final de semana a gente possa fazer um grande jogo e ter mais um bom resultado - avaliou Nino durante entrevista coletiva.FRED VOLTA E QUER BRILHAR
A boa notícia para o Fluminense é a volta do atacante Fred. Suspenso na última rodada, o jogador deve retornar ao time titular do técnico Marcão e tem como aliado para voltar a marcar o bom retrospecto no Estádio Nilton Santos. Na primeira passagem pelo Flu, de 2009 a 2016, o camisa 9 fez 39 gols no estádio. Apenas dois a menos do que Loco Abreu, maior artilheiro do local.
Desde que retornou, Fred disputou quatro partidas no Niltão, mas não marcou. Pesa a favor também o bom rendimento recente. Contra o Coritiba, no empate por 3 a 3, o centroavante marcou o segundo gol do Flu e vem tendo atuações mais consistentes.
O técnico Marcão poderá contar também com o atacante Caio Paulista. Os desfalques são Felippe Cardoso, que testou positivo para Covid-19, Paulo Henrique Ganso, em recuperação de cirurgia de apêndice, e Michel Araújo, com dores na coxa esquerda.
Antes de terminar o Brasileirão, o Fluminense terá pela frente, além do Goiás, o Bahia fora, Atlético-MG em casa, Ceará e Santos fora e, por fim, o Fortaleza no Rio de Janeiro.

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