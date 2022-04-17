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'Podemos entregar mais': Raniel reconhece que Vasco precisa melhorar para engatar no Brasileirão

Mudanças do técnico Zé Ricardo não surtiram efeito, e Cruz-Maltino pouco produz durante empate com CRB...
LanceNet

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Publicado em 

16 abr 2022 às 21:19

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 21:19

O Vasco empatou em 1 a 1 com o CRB na segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Cruz-Maltino segue pressionado sem vencer na competição. Em entrevista ao 'Sportv' na saída de campo, o atacante Raniel, que marcou o gol do empate, reconheceu que o Vasco precisa se entregar mais nos jogos para encontrar o caminho das vitórias.
>>> Confira a tabela de classificação da Série B do Brasileirão- A gente queria os três pontos, era importantíssimo para a gente depois que deixamos escapar dois dentro de casa. Viemos aqui com o intuito de vencer. Sabemos que podemos dar mais, entregar mais. Fica um sabor muito amargo, porque a gente queria os três pontos para começar brigando lá em cima. A gente tem que corrigir algumas coisas. Mas queria agradecer a torcida, nos deram baita apoio - disse o camisa 9.
Na próxima sexta-feira, o Vasco enfrentará a Chapecoense na Arena Condá, pela 3ª rodada. Agora, a equipe carioca está na nona posição da tabela com apenas dois pontos.
Crédito: RanielfezoseusegundogolnaSérieBdoBrasileirão(Foto:DanielRamalho/Vasco

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