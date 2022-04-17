'Podemos entregar mais': Raniel reconhece que Vasco precisa melhorar para engatar no Brasileirão

O Vasco empatou em 1 a 1 com o CRB na segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Cruz-Maltino segue pressionado sem vencer na competição. Em entrevista ao 'Sportv' na saída de campo, o atacante Raniel, que marcou o gol do empate, reconheceu que o Vasco precisa se entregar mais nos jogos para encontrar o caminho das vitórias.

>>> Confira a tabela de classificação da Série B do Brasileirão- A gente queria os três pontos, era importantíssimo para a gente depois que deixamos escapar dois dentro de casa. Viemos aqui com o intuito de vencer. Sabemos que podemos dar mais, entregar mais. Fica um sabor muito amargo, porque a gente queria os três pontos para começar brigando lá em cima. A gente tem que corrigir algumas coisas. Mas queria agradecer a torcida, nos deram baita apoio - disse o camisa 9.

Na próxima sexta-feira, o Vasco enfrentará a Chapecoense na Arena Condá, pela 3ª rodada. Agora, a equipe carioca está na nona posição da tabela com apenas dois pontos.