futebol

Pode comemorar: Salomon Kalou aceita proposta e é do Botafogo

Marfinense concorda com termos, assina contrato e é o novo jogador do Alvinegro; atacante é esperado no Rio de Janeiro na próxima semana...
LanceNet

09 jul 2020 às 22:18

Crédito: Divulgação/Chelsea FC
Final feliz. O Botafogo conseguiu a tão sonhada segunda estrela para o elenco visando a sequência da temporada e a disputa do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, Salomon Kalou enviou oficialmente a minuta contratual aos dirigentes do Alvinegro e é o novo jogador do Glorioso. O marfinense assina até dezembro de 2021.
O marfinense, que chega sem custos após o contrato com o Hertha Berlin, da Alemanha, terminar, é esperado no Rio de Janeiro no final da semana que vem. Por se tratar de uma mudança grande, o marfinense analisou com cautela antes de assinar, mas optou pelo novo desafio no Brasil.
A negociação foi conduzida por Marcos Leite, empresário responsável por trazer Keisuke Honda há cerca de seis meses. O salário de Kalou está dentro da realidade financeira do Botafogo - assim como o japonês, o marfinense receberá uma parcela fixa por mês mais variáveis de acordo com as ações de marketing evolvendo sua imagem.
Kalou, vale ressaltar, possui uma forte relação com o país tupiniquim. Sua esposa, Karina Ferreira, é brasileira. Ela, inclusive, foi importante para a decisão do atacante de 34 anos em vestir a camisa do Botafogo.
O atacante vai vestir a camisa 8, número que utilizou no Lille, da França, e no Hertha Berlin. A negociação tinha o aval do treinador Paulo Autuori. Kalou também soma passagens por Excelsior-HOL, Feyenoord-HOL e Chelsea, da Inglaterra, onde conquistou a Liga dos Campeões.

