Pode comemorar: John Textor assina contrato para comprar 90% do Botafogo

John Textor é o novo dono da SAF do Botafogo. O americano assinou o contrato vinculante para adquirir 90% da Sociedade Anônima de Futebol do Alvinegro na noite deste domingo. O empresário passou o fim de semana resolvendo as últimas questões do vínculo com representantes do clube.+ Encontro 'cara a cara' com John Textor foi fundamental para negociações da SAF do Botafogo

Textor, que também possui ações no Crystal Palace-ING, visitou o Estádio Nilton Santos e o Espaço Lonier, CT do clube, no sábado e neste domingo, respectivamente. O americano aproveitou o tempo para, além das conversas, conhecer as sedes do Glorioso.

O próximo passo é a aprovação interna. Na próxima quinta-feira, o Conselho Deliberativo vai votar pela continuação do processo. Na sexta-feira, será a vez dos sócios darem os pareceres.

Se aprovado, aí sim o Botafogo começará, de fato, o processo para profissionalizar o departamento de futebol. A transição deve durar até 60 dias.

John Textor vai investir R$ 400 milhões no Botafogo, além de assumir as dívidas do clube. Desse montante, R$ 50 milhões serão adiantados a curto prazo, dias depois da Assembleia Geral dos sócios - o LANCE! detalhou os números.