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futebol

Pode comemorar: Botafogo fecha a contratação de Rafael

Clube e diretoria chegam a um consenso sobre o valor das luvas e, contando com a ajuda de torcedores ilustres, Alvinegro sacramenta reforço por três anos...

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 12:53

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2021 às 12:53
Crédito: Divulgação / Twitter İstanbul Başakşehir
O último capítulo da nova trouxe um final feliz. O Botafogo sacramentou a contratação do lateral-direito Rafael, de 31 anos. As partes vinham conversando desde a última semana e chegaram a um consenso sobre a parte de luvas, cifras que atrapalhavam a negociação.
+ Pupilo de Sir Alex Ferguson, torcedor de berço e recusa ao Flamengo: quem é Rafael, alvo do Botafogo
Para isto, o clube contou com a ajuda de torcedores ilustres, como o youtuber Felipe Neto e o ator Marcelo Adnet - que haviam se manifestado na internet dizendo que poderiam ajudar o Alvinegro. Além disto, o Glorioso, em breve, vai lançar um fan token e parte do valor levantado será colocado para cobrir as luvas de Rafael.O contrato será válido por três anos. O defensor até recebeu propostas de clubes da Série A - e com salários maiores que vai receber no Glorioso -, mas optou por defender o clube que torce desde criança. Rafael vai receber um valor até o fim da temporada 2021, mas que pode aumentar para 2022 se o clube voltar à Série A do Brasileirão.
Rafael deve chegar ao Brasil já nesta semana para assinar o contrato e, enfim, selar a contratação. Sem jogar desde que deixou o Basaksehir-TUR em junho, o lateral-direito vai precisar de 10 a 15 dias para recuperar o ritmo de jogo e aí ficará à disposição do treinador Enderson Moreira.
A lateral-direita não era prioridade do Botafogo, que conta com Daniel Borges e Jonathan atualmente, mas o clube entendeu que não poderia deixar uma oportunidade como esta para trás. Rafael chega com um salário menor do que ganharia em outros clubes e para o currículo que possui. Final feliz.

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