Pode comemorar: Botafogo fecha a contratação de Rafael

Crédito: Divulgação / Twitter İstanbul Başakşehir

O último capítulo da nova trouxe um final feliz. O Botafogo sacramentou a contratação do lateral-direito Rafael, de 31 anos. As partes vinham conversando desde a última semana e chegaram a um consenso sobre a parte de luvas, cifras que atrapalhavam a negociação.

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Para isto, o clube contou com a ajuda de torcedores ilustres, como o youtuber Felipe Neto e o ator Marcelo Adnet - que haviam se manifestado na internet dizendo que poderiam ajudar o Alvinegro. Além disto, o Glorioso, em breve, vai lançar um fan token e parte do valor levantado será colocado para cobrir as luvas de Rafael.O contrato será válido por três anos. O defensor até recebeu propostas de clubes da Série A - e com salários maiores que vai receber no Glorioso -, mas optou por defender o clube que torce desde criança. Rafael vai receber um valor até o fim da temporada 2021, mas que pode aumentar para 2022 se o clube voltar à Série A do Brasileirão.

Rafael deve chegar ao Brasil já nesta semana para assinar o contrato e, enfim, selar a contratação. Sem jogar desde que deixou o Basaksehir-TUR em junho, o lateral-direito vai precisar de 10 a 15 dias para recuperar o ritmo de jogo e aí ficará à disposição do treinador Enderson Moreira.