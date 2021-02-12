Pochettino espera que Neymar se recupere para jogo contra Barça

Em entrevista à “RAC1” e “Onda Cero”, Mauricio Pochettino, técnico do Paris Saint-Germain, lamentou a ausência de Neymar para o duelo contra o Barcelona na Champions League. Além do brasileiro, o argentino não poderá contar com Di María para o primeiro confronto, mas mantém esperanças em contar com seu camisa 10 para o jogo na França.- A ausência de Neymar é uma lástima. Ele tinha muita vontade de jogar contra o Barça. Ele gosta muito de Barcelona e está triste. Sempre há esperanças de que a lesão evolua favoravelmente. Espero que esteja de volta. Não sei se ele pedirá para ir ao Brasil durante a lesão, depende da equipe médica. As concessões aos jogadores às vezes são necessárias e se recuperam mais rápido. Perder Neymar e Di María é um contratempo importante, mas temos que nos adaptar.