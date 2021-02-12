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futebol

Pochettino espera que Neymar se recupere para jogo contra Barça

Técnico do Paris Saint-Germain não conta com camisa 10 e Di María para o primeiro confronto na Catalunha. Argentino não descartou retorno de Neymar ao Brasil...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 08:22

LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2021 às 08:22
Crédito: Neymar saiu lesionado em jogo da Copa da França (SAMEER AL-DOUMY / AFP
Em entrevista à “RAC1” e “Onda Cero”, Mauricio Pochettino, técnico do Paris Saint-Germain, lamentou a ausência de Neymar para o duelo contra o Barcelona na Champions League. Além do brasileiro, o argentino não poderá contar com Di María para o primeiro confronto, mas mantém esperanças em contar com seu camisa 10 para o jogo na França.- A ausência de Neymar é uma lástima. Ele tinha muita vontade de jogar contra o Barça. Ele gosta muito de Barcelona e está triste. Sempre há esperanças de que a lesão evolua favoravelmente. Espero que esteja de volta. Não sei se ele pedirá para ir ao Brasil durante a lesão, depende da equipe médica. As concessões aos jogadores às vezes são necessárias e se recuperam mais rápido. Perder Neymar e Di María é um contratempo importante, mas temos que nos adaptar.
> Veja a tabela da Champions League
O comandante também defendeu o estilo de jogo do craque e afirmou que este é um dos motivos para que Neymar sofra mais faltas em campo e que deveria ser mais protegido. A princípio, o brasileiro está fora pelas próximas quatro semanas, enquanto a partida de volta das oitavas de final da Champions League está marcada para o próximo dia 10 de março.

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