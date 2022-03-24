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PM de Minas libera torcida dividida caso final do Mineiro seja entre Atlético-MG e Cruzeiro

A decisão do Estadual será em jogo único no dia 3 de abril, no Mineirão. E, como os dois times estão perto de classificar, a autorização para duas torcida no duelo...

Publicado em 24 de Março de 2022 às 17:58

LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2022 às 17:58
E, prevendo o reencontro dos maiores rivais de Minas no duelo, a PM autorizou que o jogo tenha torcida dividida meio a meio, com cargas de ingressos iguais. A informação foi confirmada pela Federação Mineira de Futebol, mas ainda não há um pronunciamento oficial, pois os jogos semifinais não tem seus resultados oficiais confirmados. A última vez que Galo e Raposa dividiram o estádio foi há cinco anos, em 2017, quando o Cruzeiro venceu por 1 a 0, pela Primeira Liga, gol de Arrascaeta. Desde então, os jogos eram divididos com 90% de público para o mandante e 10% dos ingressos para o visitante, assim como ocorreu no duelo da fase de classificação, quando Atlético era o mandante e venceu o rival por 2 a 1, de virada.
Crédito: Nojogodafasedeclassificação,oGalofoiomandanteetinha90%detorcedoresnoestádio-(Foto:PedroSouza/Atlético

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