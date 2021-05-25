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Planejamento Estratégico do Santos é aprovado pelo Conselho Deliberativo

Planejamento foi votado na noite desta segunda-feira e teve 96% de aprovação...

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 17:51

LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2021 às 17:51
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Planejamento Estratégico 2021/2023, apresentado pelo Comitê de Gestão na Sessão Ordinária realizada nessa segunda-feira (24), teve aprovação de 98% do Conselho Deliberativo do Clube. Também foi apresentado o Plano Operacional de uso interno, à disposição de todos os Conselheiros para conhecimento.Entre as informações divulgadas estão atendimento ao estatuto, encaminhamento à CBF, diagnóstico, mapa de ciclo vicioso, matriz swot e o plano operacional, que envolve uso interno, desmembramento dos pilares do mapa estratégico e ações efetivas.
Foi discutido também as oportunidades que o clube pode absorver, como novas fontes de renda, capitalização externa, monetização de conteúdo, resgate de credibilidade, engajamento em novas mídias sociais, modernização do patrimônio e transformação digital.O clube apontou como um dos objetivos estratégicos, desenvolver modelo satisfatório para o clube para a construção e gestão de nova arena e demais questões patrimoniais (CTs, sede administrativa e futebol feminino), incluindo condições de infraestrutura, operação, comercial e mercadológicas.

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