Planejamento Estratégico do Santos é aprovado pelo Conselho Deliberativo

O Planejamento Estratégico 2021/2023, apresentado pelo Comitê de Gestão na Sessão Ordinária realizada nessa segunda-feira (24), teve aprovação de 98% do Conselho Deliberativo do Clube. Também foi apresentado o Plano Operacional de uso interno, à disposição de todos os Conselheiros para conhecimento.Entre as informações divulgadas estão atendimento ao estatuto, encaminhamento à CBF, diagnóstico, mapa de ciclo vicioso, matriz swot e o plano operacional, que envolve uso interno, desmembramento dos pilares do mapa estratégico e ações efetivas.