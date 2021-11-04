Placa, família presente e boa atuação: Kanu tem noite para ser lembrada no 100º jogo pelo Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Família reunida em um camarote, apoio durante os 90 minutos, boa atuação, vitória e completar o 100º jogo pelo clube que o revelou: Kanu reuniu, provavelmente, todos os ingredientes para ter uma noite perfeita com a camisa do Botafogo.+ Análise: Botafogo não é brilhante, mas estrela de Enderson aparece por vitória na alma e coração na Série B

O zagueiro chegou à marca centenária com a camisa do Alvinegro nesta quarta-feira, na vitória por 1 a 0 sobre o Confiança no Estádio Nilton Santos. Antes da bola rolar, o camisa 3 recebeu uma placa das mãos de Vinícius Assumpção, vice-presidente do Botafogo, em comemoração à marca.

A família do jogador chegou em peso para acompanhar o que prometia ser uma noite especial. Uma van trouxe pouco mais de dez familiares do zagueiro. Eles ficaram em um camarote no Setor Oeste no Estádio Nilton Santos e fizeram a presença ser ouvida.

Em qualquer toque ou lance envolvendo Kanu, um aplauso ou grito. Como o zagueiro foi um dos jogadores com uma das atuações mais sólidas do Alvinegro, as comemorações se fizeram presente. Com certeza um ânimo extra para o zagueiro. "Um dos dias mais felizes da minha vida", "amanhã (quinta-feira) é feriado para mim"... Essas foram algumas das frases que os familiares de Kanu falaram após a partida. O zagueiro, nascido e criado em Duque de Caxias, munícipio do Rio de Janeiro, mostrou uma boa impressão para os parentes de perto.

Em campo, Kanu foi um dos destaques do Botafogo no duelo. O Confiança pouco ameaçou o Glorioso com bola rolando e muito disto passou pelo camisa 3, seguro no alto e pelo chão.