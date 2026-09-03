Gloria Steinem, um ícone do feminismo americano que se infiltrou na Playboy para denunciar as condições de trabalho das mulheres

Depois que o Congresso fracassou, em 1970, em aprovar a Emenda de Igualdade de Direitos (ERA, na sigla em inglês) — que garantiria às mulheres os mesmos direitos que aos homens —, Steinem fundou, ao lado de outras líderes feministas e de mais de 300 mulheres de todo o país, o Caucus Político Nacional de Mulheres. O grupo trabalhava para ampliar a participação feminina em todos os aspectos da vida política e pública.