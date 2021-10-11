Pituca, Soteldo e Rodrygo prestigiam vitória do Santos sobre o Grêmio

Crédito: Juan Barreto/AFP

A vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Grêmio, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, que tirou o time da zona de rebaixamento, foi acompanhada por pelo menos três ex-jogadores do clube: o volante Diego Pituca, o meia-atacante Yeferson Soteldo e o atacante Rodrygo. O trio publicou foto acompanhando o jogo em suas redes sociais.Diego Pituca, hoje no Kashima Antlers, publicou stories no Instagram assistindo a partida do Santos e ainda usou a #ReageSantos, criada pelos torcedores, no Twitter. No Japão, o ex-volante assistiu o jogo de madrugada pelo fuso-horário e já chegou a revelar que pretende voltar ao Santos.

Soteldo, que está com a Seleção da Venezuela e foi um dos destaques do jogo contra o Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, também postou stories acompanhando a partida do Santos e colocou "Bora" em apoio ao time. Assim como Pituca, o venezuelano deixou o clube na última temporada.Rodrygo, hoje no Real Madrid, publicou stories assistindo o jogo da Espanha pela Liga das Nações e do lado a partida do Santos contra o Grêmio. Ainda no lance do gol, postou a comemoração do Wagner Leonardo e ainda comemorou junto "Gol, vamos"!.