Pituca destaca confiança no elenco do Santos na retomada do Paulistão

Crédito: Ivan Storti/Santos

Após uma semana turbulenta, com atletas solicitando judicialmente suas rescisões com o Santos e manifestações da torcida contra a diretoria, o elenco do Peixe busca encontrar forças para a sequência do futebol após paralisação de mais de quatro meses por conta da pandemia do novo coronavírus.

No plano de fundo das polêmicas, o Peixe empatou em 1 a 1 contra o Santo André, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Titular em todas as partidas do Alvinegro Praiano na temporada até aqui, o meia Diego Pituca admitiu que o resultado contra o Ramalhão não foi dos melhores, mas está confiante no grupo para os próximos compromissos.

– Infelizmente o resultado não foi o que gostaríamos, mas corrigindo os erros deste jogo, podemos fazer diferente no restante do Paulistão – disse via assessoria.

– Agora que as partidas voltaram, o nosso objetivo é retornar as boas partidas, fazer bons jogos para que a gente posa entrar em campo cada vez mais confiante e motivado. Temos um elenco qualificado, sabemos da nossa força. Temos que usar isso a nosso favor para que a gente possa conquistar os nossos objetivos – acrescentou.Atuando durante os 90 minutos contra o Santo André, Pituca tem sido exigido como meia pela esquerda com o técnico Jesualdo Ferreira. Diferentemente das últimas temporadas onde era utilizado mais como volante, seja como primeiro ou segundo homem de meio campo, o técnico português acredita no poder de penetração do camisa 21 nas zonas ofensivas.

Diego Pituca tem um gol marcado nesta temporada, na décima rodada do Paulistão o jogador fez o primeiro do Peixe na vitória por 3 a 1 contra o Mirassol, na Vila Belmiro.