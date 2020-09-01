Pituca confia em retrospecto positivo contra o Vasco para fazer o Santos voltar a vencer

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O retrospecto do meia Diego Pituca contra o Vasco, adversário do Santos nesta quarta-feira (02), às 21h30, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, é muito bom. Titular em todos os jogos do Peixe em 2020, o jogador visa manter a escrita e ajudar o Alvinegro Praiano voltar a vencer. A equipe santista perdeu as duas últimas partidas, contra Palmeiras e Flamengo, e Pituca, embora “intocável”, seja no comando de Jesualdo Ferreira, demitido no início de agosto, ou do atual treinador, Cuca, busca retomar o seu melhor futebol. Fazer valer o retrospecto positivo contra o cruz-maltino é fundamental.

– Lá em 2018 eu tive a felicidade de fazer meu primeiro gol pelo Peixe contra o Vasco, Ates de enfrentar eles pelo Brasileiro do ano passado eu dei um entrevista para vocês relembrando aquele momento e acabei conseguindo marcar de novo. Vamos tentar manter o bom retrospecto, né?! - disse o jogador ao site do Santos FC, que ainda destacou que as boas atuações sempre acontecem após entrevistas.

– Dei entrevista hoje e tomara que saia mais um gol amanhã – acrescentou.