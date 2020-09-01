Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Pituca confia em retrospecto positivo contra o Vasco para fazer o Santos voltar a vencer
futebol

Pituca confia em retrospecto positivo contra o Vasco para fazer o Santos voltar a vencer

Titular em todos os jogos do Peixe em 2020, foi contra o cruz-maltino que o meia marcou dois dos seus seis gols com a camisa santista...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 20:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2020 às 20:37
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O retrospecto do meia Diego Pituca contra o Vasco, adversário do Santos nesta quarta-feira (02), às 21h30, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, é muito bom. Titular em todos os jogos do Peixe em 2020, o jogador visa manter a escrita e ajudar o Alvinegro Praiano voltar a vencer. A equipe santista perdeu as duas últimas partidas, contra Palmeiras e Flamengo, e Pituca, embora “intocável”, seja no comando de Jesualdo Ferreira, demitido no início de agosto, ou do atual treinador, Cuca, busca retomar o seu melhor futebol. Fazer valer o retrospecto positivo contra o cruz-maltino é fundamental.
– Lá em 2018 eu tive a felicidade de fazer meu primeiro gol pelo Peixe contra o Vasco, Ates de enfrentar eles pelo Brasileiro do ano passado eu dei um entrevista para vocês relembrando aquele momento e acabei conseguindo marcar de novo. Vamos tentar manter o bom retrospecto, né?! - disse o jogador ao site do Santos FC, que ainda destacou que as boas atuações sempre acontecem após entrevistas.
– Dei entrevista hoje e tomara que saia mais um gol amanhã – acrescentou.
No Santos desde 2017, Pituca tem 122 jogos disputados e um gol marcado, na vitória santista por 3 a 1 sobre o Mirassol, pela nona rodada do Campeonato Paulista, no dia 3 de março.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)
Vítima foi encontrada amarrada a um colchão com o uso de um cinto, nua, com ferimentos pelo corpo e coberta por fezes
O que se sabe sobre caso de mulher mantida em cárcere e torturada em Itapuã
Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados