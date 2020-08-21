Pituca agradece Cuca por manutenção de sequência

Crédito: Ivan Storti/Santos

Mesmo com a saída de Jesualdo Ferreira e a chegada de Cuca ao comando técnico do Santos, o meia Diego Pituca é, ao lado do zagueiro Luan Peres, um dos únicos atletas que foram titulares em todos os jogos do clube em 2020.

No Peixe desde 2017, Pituca já havia trabalhado com o técnico na última passagem de Cuca clube, em 2018, e agradeceu a confiança depositada pelo “professor” na manutenção da sequência de jogos.

– Cuca tem me passado bastante confiança, tem pedido para eu fazer o que eu sei, que o resto vai acontecendo naturalmente – disse Pituca, via assessoria.Embora titular no Peixe, Pituca reconhece que ainda pode evoluir. Criticado por parte da torcida, que acredita que ele pode apresentar mais do que tenha, Pituca afirma que segue contente com com a sequência de oportunidades.

- Sei que preciso evoluir bastante. Fico feliz com as oportunidades e vou trabalhar para corresponder essa confiança dele (Cuca) e buscar dar o meu máximo a cada partida pelo Santos.