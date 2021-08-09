Piton volta a treinar no Corinthians; Cantillo segue em tratamento

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians teve dois desfalques no clássico contra o Santos. no último domingo, que terminou empatado na Vila Belmiro. Cantillo e Lucas Piton tiveram desconfortos físicos e acabaram ficando fora da lista de relacionados. No entanto, nesta segunda-feira, o lateral-esquerdo já voltou a trabalhar, enquanto o volante segue fora das atividades dentro de campo no CT.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Reserva imediato de Fábio Santos no Timão, Piton sentiu um incômodo na região lombar no fim de semana e acabou sendo poupado pela comissão técnica do confronto com o Peixe. Nesta segunda, já recuperado, o jovem treinou sem restrições com o grupo e está novamente à disposição.

Enquanto isso, também no final de semana, Cantillo sentiu um desconforto no músculo adutor da coxa direita, ficando ausente do clássico assim como o lateral. A diferença é que o colombiana não se recuperou e nesta manhã deu sequência ao tratamento. O clube não divulga prazo para retorno do atleta.

Quem também não esteve em campo no último domingo foi Renato Augusto que, apesar de já estar inscrito no BID, ainda não completou seu recondicionamento físico e pode estrear no próximo domingo, contra o Ceará. Quem também pode aparecer a qualquer momento entre os relacionados é Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira, que está em fase final de transição física.