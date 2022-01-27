Piton volta a ser titular com Sylvinho e causa boa impressão na estreia do Corinthians em 2022

Umas das apostas do técnico Sylvinho para 2022 é Lucas Piton na lateral-esquerda. O jovem defensor ganhou o voto de confiança da comissão técnica do Corinthians, fez boa pré-temporada e recebeu a titularidade na partida diante da Ferroviária, pela primeira rodada do Paulistão.> GALERIA: Renato Augusto e Willian são os melhores na estreia do Timão

Piton deixou uma boa impressão para os torcedores, errando apenas um dos 76 passes tentados no jogo, além de acertar quatro de sete cruzamentos, dar quatro passes para finalizações e realizar três interceptações. Todos os dados são da página Footstats.

Além das contribuições ofensivas, o defensor fez um bloqueio fundamental na metade da segunda etapa, impedindo que a Ferroviária abrisse o placar.

Os números do atletas condizem com a partida que o Timão fez: grande volume ofensiva, muitos passes trocados, mas sem gol. Na coletiva, Sylvinho elogiou o camisa 6, e disse que ele seguirá recebendo chances neste início de ano.

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- Jogador com boa capacidade técnica, jovem, melhorando na função, seguirá tendo chances. Contamos com eles - disse o treinador.

Sob o comando de Sylvinho, Piton completou apenas dez jogos, enquanto Fábio Santos participou de 32 partidas. Um dos motivos que explica a mudança na posição de um ano para o outro é a diferença de idade entre ambos.

Aos 36 de idade, Fábio Santos pode fazer a sua última temporada pelo Timão. O atleta ainda não se manifestou se deve ou não parar de jogar ao fim da temporada, mas o contrato recentemente firmado entre o lateral e o clube do Parque São Jorge é até dezembro de 2022.

Já o atleta de 21 anos oferece não só um melhor vigor físico e qualidade no ataque, como também maior possibilidade de lucro para o clube. O Corinthians passou longe de bater a sua meta de arrecadação em vendas de atletas na última temporada, e Lucas é um dos jogadores que desperta os olhares da Europa, pela pouca idade e bom desempenho quando acionado desde 2019, quando teve as suas primeiras chances pelo time profissional.