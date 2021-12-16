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'Pitbull', polivalente e 'bom caráter': quem é Yuri, volante que negocia com o Vasco

Meio-campista se destacou no CSA na temporada recém-encerrada e poderá ser o primeiro reforço cruz-maltino para 2022. Jornalista alagoano tece elogios ao jogador...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2021 às 07:30

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 07:30

O primeiro reforço do Vasco para o ano que vem poderá ser Yuri, que defendeu um time que terminou a última Série B do Campeonato Brasileiro à frente do Vasco. Mas... você conhece o volante que negocia com o Cruz-Maltino? Quem conhece elogia.- Tenho certeza que quem contratá-lo não vai ter dor de cabeça. Yuri "Pitbull", como é conhecido aqui no futebol alagoano, tem bom caráter e futebol extraordinário. Na primeira passagem no CSA (2018), foi destaque na Série B e voltou para o Bahia, de onde estava emprestado - Carlos "Potência" Melo, jornalista da Rádio Maceió AM 1020, em contato com o LANCE!.
O interesse do Vasco não é em vão. Se o time de Maceió terminou a tentativa de acesso na quinta colocação, o meio-campista teve méritos. Individualmente, foram 70 desarmes bem sucedidos em 29 jogos. Média de 2,41 por jogo, de acordo com dados do Footstats. E polivalente.
- Ele jogou de primeiro volante e marca demais, mas quando o técnico precisava de um lateral-direito ele era um gigante. Acho que, no Rio de Janeiro, vai se dar muito bem - completou Melo.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
Caso seja confirmada a chegada de Yuri em São Januário, o "Pitbull' ocupará uma das lacunas mais nítidas que o Vasco teve ao longo da temporada: a falta de pegada no meio-campo.
Crédito: YuripoderáternoVascoomaiorclubedesuacarreira(AugustoOliveira/CSA

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