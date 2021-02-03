Pirlo manda recado após Cristiano Ronaldo reclamar de substituição

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Principal nome da vitória da Juventus sobre a Inter de Milão, na última terça-feira, pela semifinal da Copa da Itália, o português Cristiano Ronaldo não terminou a partida tão satisfeito. Após marcar os dois gols da Velha Senhora, o camisa 7 foi substituído pelo técnico Pirlo, mas não gostou da mudança.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoApós a partida, o comandante da Bianconeri foi questionado pela mudança, mas afirmou que a saída de CR7 era necessária naquele momento visando a sequência pesada de jogos da Juventus na temporada.

- É normal que num jogo como este ele queira continuar a ajudar, mas também tem que pensar no Campeonato Italiano e no sábado temos um desafio importante. Foi correto retirá-lo naquela altura. Ele sabe que é essencial, mas às vezes também pode descansar - disse Pirlo.

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Irritado com a substituição, Cristiano Ronaldo foi questionar a mudança com Pirlo. O treinador da Juve explicou o que disse ao cinco vezes melhor do mundo.