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futebol

Pirlo manda recado após Cristiano Ronaldo reclamar de substituição

Atacante português deixou o campo aos 32 minutos do segundo tempo e foi tirar satisfação com o técnico Andrea Pirlo. Sequência de jogos foi a justificativa do treinador da Juventus...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 15:36

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 15:36

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Principal nome da vitória da Juventus sobre a Inter de Milão, na última terça-feira, pela semifinal da Copa da Itália, o português Cristiano Ronaldo não terminou a partida tão satisfeito. Após marcar os dois gols da Velha Senhora, o camisa 7 foi substituído pelo técnico Pirlo, mas não gostou da mudança.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoApós a partida, o comandante da Bianconeri foi questionado pela mudança, mas afirmou que a saída de CR7 era necessária naquele momento visando a sequência pesada de jogos da Juventus na temporada.
- É normal que num jogo como este ele queira continuar a ajudar, mas também tem que pensar no Campeonato Italiano e no sábado temos um desafio importante. Foi correto retirá-lo naquela altura. Ele sabe que é essencial, mas às vezes também pode descansar - disse Pirlo.
+ Qual era a dupla de ataque do seu time há dez anos? Relembre parcerias
Irritado com a substituição, Cristiano Ronaldo foi questionar a mudança com Pirlo. O treinador da Juve explicou o que disse ao cinco vezes melhor do mundo.
- Falei que ele tinha que sair porque temos um jogo importante no sábado. Ele está jogando muitos jogos consecutivos e de vez em quando ele precisa de uma pausa - concluiu.

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