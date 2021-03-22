Pirlo critica Arthur após derrota da Juventus: 'Não pode atravessar um passe na frente da área'

Crédito: Divulgação / Site oficial da Juventus

Depois de falhar na derrota da Juventus para o Benevento no último domingo, o volante brasileiro Arthur foi criticado pelo técnico Andrea Pirlo. Ao tentar atravessar uma bola no campo de defesa, o camisa 5 entregou um passe nos pés de Gaich, que marcou o gol da equipe visitante.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoEm entrevista à emissora "Sky Sport Italia", o comandante da Velha Senhora disse que Arthur "cometeu um erro" e que "não pode atravessar um passe na frente da área".

- Ele (Arthur) cometeu um erro que não costuma cometer. Foi estranho ele não ter visto o adversário. Mas seria mais fácil ele recuar para o goleiro. Não se pode atravessar um passe na frente da área. É sempre perigoso. Foi descuidado - disse Pirlo.

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Apesar da derrota, e da desvantagem em dez pontos para a líder Inter de Milão, Pirlo continua acreditando no título nacional do time alvinegro.