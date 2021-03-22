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Pirlo critica Arthur após derrota da Juventus: 'Não pode atravessar um passe na frente da área'

Brasileiro errou passe crucial na partida contra o Benevento, que gerou o gol do time adversário. Técnico da Juve ainda acredita em título do Campeonato Italiano...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 14:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mar 2021 às 14:46
Crédito: Divulgação / Site oficial da Juventus
Depois de falhar na derrota da Juventus para o Benevento no último domingo, o volante brasileiro Arthur foi criticado pelo técnico Andrea Pirlo. Ao tentar atravessar uma bola no campo de defesa, o camisa 5 entregou um passe nos pés de Gaich, que marcou o gol da equipe visitante.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoEm entrevista à emissora "Sky Sport Italia", o comandante da Velha Senhora disse que Arthur "cometeu um erro" e que "não pode atravessar um passe na frente da área".
- Ele (Arthur) cometeu um erro que não costuma cometer. Foi estranho ele não ter visto o adversário. Mas seria mais fácil ele recuar para o goleiro. Não se pode atravessar um passe na frente da área. É sempre perigoso. Foi descuidado - disse Pirlo.
+ Giro pela Europa: Veja os brasileiros que se destacaram ou que mandaram mal no final de semana
Apesar da derrota, e da desvantagem em dez pontos para a líder Inter de Milão, Pirlo continua acreditando no título nacional do time alvinegro.
- Temos que continuar acreditando no título. Esse é o nosso trabalho. O objetivo não mudou.

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