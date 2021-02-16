Pirlo acredita em jogo duro para a Juventus contra o Porto: 'Importante estar mentalmente preparado'

Crédito: Divulgação/Site oficial da Juventus

Vai começar o mata-mata da Champions League, e a Juventus terá um compromisso em Portugal nas oitavas de final. Nesta quarta-feira, a Velha Senhora encara o Porto, no Estádio do Dragão, e o técnico Andrea Pirlo acredita que seu time terá um duelo difícil contra os atuais campeões portugueses.

+ Veja a tabela da Champions League- O Porto é uma equipe compacta, que é muito boa em defender e estreitar as duas linhas de quatro. Será preciso paciência para não forçar o jogo e não permitir contra-ataques. A Champions League é uma competição particular, diferente da liga. Há tantos times lutando para vencer, todo mundo quer vencer, e realmente depende do momento em que você se encontra ao enfrentar os times. É importante estar mentalmente preparado - disse Pirlo.

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Pirlo também comentou sobre as características do Porto e mostrou estar bem atento à forma como os Dragões têm variedade tática a depender da competição que a equipe disputa.