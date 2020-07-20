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Piris da Motta pode deixar o Flamengo e acertar com clube português

Novo negócio? Paraguaio interessa ao Braga, de Portugal, que já contratou o centroavante Vitor Gabriel (sub-20), em janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2020 às 16:10

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 16:10

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Piris da Motta pode ser o próximo a deixar o Ninho do Urubu. Após a saída de Berrío para o Khor Fakkan, dos Emirados Árabes Unidos, o paraguaio pode seguir os passos do colombiano, mas ter a Europa como destino. Mais precisamente Portugal, já que o Braga tem interesse em sua contratação.
A informação é do jornal português "Record". O diário diz ainda que o paraguaio de 25 anos é o substituto escolhido para repor a saída do volante João Palhinha, que rumou ao Sporting de Lisboa. O técnico Antônio Salvador já deu a anuência para que a investida seja feita.
Para contratar Piris junto ao San Lorenzo-ARG, em 2018, o Flamengo desembolsou uma quantia na casa dos R$ 26 milhões. O vínculo do meio-campista, que esteve perto de ser negociado com o América-MEX recentemente, expira ao fim de 2022.NEGÓCIO RECENTE
Cabe lembrar que o Flamengo já fez negócio com o Braga em 2020. Vitor Gabriel, centroavante da equipe sub-20 e cria do Ninho do Urubu, foi emprestado pelo Rubro-Negro ao clube português até meados de 2021, com opção de compra. A transação ocorreu em janeiro.
Agora, sobretudo pelo Fla estar disposto a vender Piris, que estava fora dos planos de Jorge Jesus, um novo negócio com o Braga deve sair. A aguardar.

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