Piris da Motta pode deixar o Flamengo e acertar com clube português

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Piris da Motta pode ser o próximo a deixar o Ninho do Urubu. Após a saída de Berrío para o Khor Fakkan, dos Emirados Árabes Unidos, o paraguaio pode seguir os passos do colombiano, mas ter a Europa como destino. Mais precisamente Portugal, já que o Braga tem interesse em sua contratação.

A informação é do jornal português "Record". O diário diz ainda que o paraguaio de 25 anos é o substituto escolhido para repor a saída do volante João Palhinha, que rumou ao Sporting de Lisboa. O técnico Antônio Salvador já deu a anuência para que a investida seja feita.

Para contratar Piris junto ao San Lorenzo-ARG, em 2018, o Flamengo desembolsou uma quantia na casa dos R$ 26 milhões. O vínculo do meio-campista, que esteve perto de ser negociado com o América-MEX recentemente, expira ao fim de 2022.NEGÓCIO RECENTE

Cabe lembrar que o Flamengo já fez negócio com o Braga em 2020. Vitor Gabriel, centroavante da equipe sub-20 e cria do Ninho do Urubu, foi emprestado pelo Rubro-Negro ao clube português até meados de 2021, com opção de compra. A transação ocorreu em janeiro.