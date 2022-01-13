Piris da Motta lamenta 'não ter dado certo': 'Não foi como o Flamengo queria, não foi como eu queria'

O volante Piris da Motta já se despediu dos companheiros e não defende mais o Flamengo. Rumo ao Cerro Porteño (PAR), o paraguaio deixa o clube após ser contratado em 2018 e consciente de que "não deu certo" vestindo o Manto. Em entrevista ao canal do jornalista Venê Casagrande, Piris lamentou que a sua passagem pelo Ninho do Urubu não foi como ele e o Flamengo esperavam.- Estou triste por não ter dado certo. Temos que ser sinceros. Não foi como o Flamengo queria, não foi como eu queria, mas isso é futebol. Um dia dá certo, outro não. Agora vou buscar começar a levantar o nível no próximo clube - afirmou Piris, na quarta-feira, antes de mandar uma mensagem à Nação: