Piris da Motta está próximo de voltar ao Flamengo, que corre para inscrevê-lo na janela atual

Crédito: Staff Images/Flamengo

Piris da Motta está com o seu GPS traçado para retornar ao Ninho do Urubu. Emprestado ao Gençlerbirligi, da Turquia, até o final deste mês, o volante vê o Flamengo, que pediu o seu retorno antecipado, correr nos bastidores para inscrevê-lo até o fim desta semana, uma vez que a janela de transferências de jogadores oriundos do exterior se encerra neste domingo.A informação inicial é do site "Goal". Nos planos de Rogério Ceni para o segundo semestre, Piris só poderá atuar em agosto, quando reabre a janela, caso o Flamengo não consiga reativar o seu vínculo com o clube até o dia 23.

Desde setembro na Turquia, Piris da Motta se tornou titular rapidamente e disputou 36 partidas pelo Gençlerbirligi no Campeonato Turco. O clube foi rebaixado para a segunda divisão, mas o meio-campista teve um rendimento elogiável e, batedor oficial de pênaltis da equipe, marcou seis gols ao todo.

O volante de 26 anos tem vínculo com o Flamengo até o fim de 2022. O clube turco teria que desembolsar 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões) para contratar o paraguaio em definitivo, mas já sinalizou que não exercerá o direito.

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