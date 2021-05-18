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Piris da Motta está próximo de voltar ao Flamengo, que corre para inscrevê-lo na janela atual

Volante de 26 anos está na reta final de seu vínculo de empréstimo com o Gençlerbirligi, da Turquia. Fla se mobiliza nos bastidores para reativar o contrato até o fim desta semana...
LanceNet

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Publicado em 

18 mai 2021 às 12:26

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 12:26

Crédito: Staff Images/Flamengo
Piris da Motta está com o seu GPS traçado para retornar ao Ninho do Urubu. Emprestado ao Gençlerbirligi, da Turquia, até o final deste mês, o volante vê o Flamengo, que pediu o seu retorno antecipado, correr nos bastidores para inscrevê-lo até o fim desta semana, uma vez que a janela de transferências de jogadores oriundos do exterior se encerra neste domingo.A informação inicial é do site "Goal". Nos planos de Rogério Ceni para o segundo semestre, Piris só poderá atuar em agosto, quando reabre a janela, caso o Flamengo não consiga reativar o seu vínculo com o clube até o dia 23.
Desde setembro na Turquia, Piris da Motta se tornou titular rapidamente e disputou 36 partidas pelo Gençlerbirligi no Campeonato Turco. O clube foi rebaixado para a segunda divisão, mas o meio-campista teve um rendimento elogiável e, batedor oficial de pênaltis da equipe, marcou seis gols ao todo.
O volante de 26 anos tem vínculo com o Flamengo até o fim de 2022. O clube turco teria que desembolsar 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões) para contratar o paraguaio em definitivo, mas já sinalizou que não exercerá o direito.
+ Veja a tabela completa da Libertadores
A possibilidade de Piris da Motta reforçar o Flamengo de imediato se dá em meio a avançadas negociações de Gerson - que atua no mesmo setor de campo - com o Olympique de Marseille-FRA. Representantes do clube francês, aliás, já estão no Rio para sacramentar a transferência (veja mais aqui).

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