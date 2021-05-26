Piris da Motta é registrado no BID e já pode reestrear pelo Flamengo

Nesta quarta-feira, Piris da Motta teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e, assim, passa a estar regularizado para fazer a sua reestreia pelo Flamengo. O paraguaio ainda não tem data para reencontrar os companheiros no Ninho do Urubu, pois, de volta do empréstimo no Gençlerbirligi-TUR, está convocado para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.Piris da Motta defenderá a seleção paraguaia nos jogos contra Uruguai e Brasil, nos dias 3 e 8 de junho, respectivamente, pelas Eliminatórias. E é provável que o volante de 26 anos siga como desfalque posteriormente, uma vez que provavelmente disputará a Copa América (junho-julho). O Flamengo, que pediu o retorno antecipado de Piris junto ao clube turco, conseguiu regularizar a situação do paraguaio antes do fechamento da janela internacional de transferências. O meio-campista se destacou no Gençlerbirligi, apesar da queda do clube, que optou por não exercer o direito de compra.