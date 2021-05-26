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Piris da Motta é registrado no BID e já pode reestrear pelo Flamengo

Volante de 26 anos, que estava emprestado ao Gençlerbirligi-TUR, ainda não tem data para se reapresentar no Ninho do Urubu. Paraguaio está convocado e jogará as Eliminatórias...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 11:36

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 11:36
Crédito: Staff Images/Flamengo
Nesta quarta-feira, Piris da Motta teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e, assim, passa a estar regularizado para fazer a sua reestreia pelo Flamengo. O paraguaio ainda não tem data para reencontrar os companheiros no Ninho do Urubu, pois, de volta do empréstimo no Gençlerbirligi-TUR, está convocado para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.Piris da Motta defenderá a seleção paraguaia nos jogos contra Uruguai e Brasil, nos dias 3 e 8 de junho, respectivamente, pelas Eliminatórias. E é provável que o volante de 26 anos siga como desfalque posteriormente, uma vez que provavelmente disputará a Copa América (junho-julho). O Flamengo, que pediu o retorno antecipado de Piris junto ao clube turco, conseguiu regularizar a situação do paraguaio antes do fechamento da janela internacional de transferências. O meio-campista se destacou no Gençlerbirligi, apesar da queda do clube, que optou por não exercer o direito de compra.
+ Fla já nas oitavas! Veja a tabela completa da Libertadores
Piris da Motta fez 36 partidas na liga e marcou seis gols na Turquia. Para o segundo semestre, o volante passa a encorpar o elenco de Rogério Ceni, que já conta com Diego, João Gomes, Hugo Moura, Willian Arão (que tem atuado na zaga) e Gerson no setor. O último, aliás, está em negociações avançadas com o Olympique de Marseille-FRA e pode sair.
Cabe lembrar que Piris pode ser inscrito na Libertadores a partir das oitavas.

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