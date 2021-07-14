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futebol

Pirani fala de jogo contra argentinos: "Brigar com todas as forças"

Meia herdou a camisa 10 do Peixe, que estava sem ninguém desde a saída de Soteldo...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 19:41

LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2021 às 19:41
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Com o novo camisa 10 à disposição, Gabriel Pirani, o Santos buscará nesta quinta (15) abrir uma vantagem contra o Independiente, na Vila Belmiro, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O duelo de volta entre as equipes acontece no próximo dia 22, às 19h15, em Avellaneda (Buenos Aires).“A rivalidade Brasil x Argentina é muito grande, e nesse jogo não vai ser diferente. Tivemos um pouco mais de tempo para treinar esta semana, já que atuamos no sábado e o jogo é quinta. Por ser um jogo dentro de casa, nossa obrigação é sair com a vitória para abrir uma vantagem no confronto e vamos brigar por isso com todas as forças”, comentou Pirani.A última partida entre as equipes aconteceu em 2018, pelas oitavas de final da Libertadores. O Peixe conseguiu arrancar um empate com o time argentino no jogo de ida, mas acabou eliminado do torneio após ser punido pela Conmebol por uma escalação irregular do capitão Carlos Sánchez.No retrospecto geral, o Alvinegro Praiano já enfrentou o rival em 15 jogos, com 4 vitórias do Santos, 5 empates, e 6 vitórias do Independiente. Foram 19 gols marcados e 23 gols sofridos.
O provável time do Santos para enfrentar o Independiente deve ter a seguinte escalação: João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Kaiky e Moraes; Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Marcos Guilherme e Lucas Braga.

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