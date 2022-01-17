Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Piquerez relembra sua famosa comemoração na Libertadores e fala da pré-temporada do Palmeiras
futebol

Piquerez relembra sua famosa comemoração na Libertadores e fala da pré-temporada do Palmeiras

Lateral-esquerdo virou meme durante a festa do Verdão na chegada de Montevidéu e até hoje vê seus colegas brincarem com isso. Pensamento agora é no Mundial de Clubes...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jan 2022 às 14:25

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 14:25

O tricampeonato do Palmeiras na Libertadores, conquistado no Estádio Centenário, em novembro, deixou um sabor especial para o uruguaio Piquerez. Afinal, com familiares e amigos torcendo nas arquibancadas, o camisa 22 teve a emoção de entrar para a história do clube justamente em seu país natal.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Confira a pré-lista de inscritos do Palmeiras para o Mundial de Clubes
Em meio à pré-temporada de 2022, o lateral-esquerdo elogiou o foco do elenco desde o retorno aos trabalhos e ressaltou a responsabilidade de todos para alcançar os objetivos traçados, mas não esquece o que viveu há dois meses.
- O título no Uruguai foi algo único, dificilmente voltará a se repetir. Uma final única de Libertadores no Centenário, em meu país, com minha família torcendo. Foi um orgulho, um sentimento muito especial de entrar para a história do Palmeiras, um clube muito grande. É um privilégio que nem todos os jogadores podem ter e estou muito feliz de ter alcançado esse título - disse.A entrevista concedida à TV Palmeiras após a conquista em cima do trio elétrico, inclusive, rendeu um dos “memes” mais compartilhados pela torcida nas redes sociais. Perguntado sobre o assunto, ele entrou na brincadeira.
- Foi algo único, um título muito grande que conquistamos, então a comemoração foi do tamanho do título. A festa durou toda a noite e essa entrevista foi a altas horas (risos).
Em preparação para a temporada de 2022, Piquerez marcou um dos gols da vitória do Verdão por 2 a 1 sobre o Primavera, no último sábado, no quarto jogo-treino disputado pelo Verdão no ano. O jogador destacou a grandeza dos desafios do clube a curto prazo, com destaque para o Mundial de Clubes, em fevereiro, e vê os atletas cientes da responsabilidade que carregam.
- Temos um grande objetivo agora com o Mundial de Clubes, além do Paulista, nossos objetivos a curto prazo. Estamos nos preparando para isso, estão nos dando todas as ferramentas necessárias nos treinamentos. O clube é muito grande, temos todo o apoio das pessoas trabalhando por nós para que possamos dar nosso 100% todos os dias. Nós, como jogadores, temos esse privilégio, mas também temos de ter a responsabilidade de enfrentar todos os desafios - finalizou o camisa 22 do Alviverde.
Crédito: Piquerezemaçãoduranteapré-temporadadoPalmeirasnaAcademiadeFutebol(Foto:CesarGreco/Palmeiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que acordo de cessar-fogo com EUA não caiu bem entre a linha-dura do Irã
Imagem de destaque
Leo Dias recebeu R$ 9,9 milhões do Master e R$ 2 milhões de empresa que teve aportes do banco
Imagem de destaque
Show do Guns N’ Roses no ES: confira tudo o que você precisa saber

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados