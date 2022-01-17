Piquerez relembra sua famosa comemoração na Libertadores e fala da pré-temporada do Palmeiras

O tricampeonato do Palmeiras na Libertadores, conquistado no Estádio Centenário, em novembro, deixou um sabor especial para o uruguaio Piquerez. Afinal, com familiares e amigos torcendo nas arquibancadas, o camisa 22 teve a emoção de entrar para a história do clube justamente em seu país natal.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Em meio à pré-temporada de 2022, o lateral-esquerdo elogiou o foco do elenco desde o retorno aos trabalhos e ressaltou a responsabilidade de todos para alcançar os objetivos traçados, mas não esquece o que viveu há dois meses.

- O título no Uruguai foi algo único, dificilmente voltará a se repetir. Uma final única de Libertadores no Centenário, em meu país, com minha família torcendo. Foi um orgulho, um sentimento muito especial de entrar para a história do Palmeiras, um clube muito grande. É um privilégio que nem todos os jogadores podem ter e estou muito feliz de ter alcançado esse título - disse.A entrevista concedida à TV Palmeiras após a conquista em cima do trio elétrico, inclusive, rendeu um dos “memes” mais compartilhados pela torcida nas redes sociais. Perguntado sobre o assunto, ele entrou na brincadeira.

- Foi algo único, um título muito grande que conquistamos, então a comemoração foi do tamanho do título. A festa durou toda a noite e essa entrevista foi a altas horas (risos).

Em preparação para a temporada de 2022, Piquerez marcou um dos gols da vitória do Verdão por 2 a 1 sobre o Primavera, no último sábado, no quarto jogo-treino disputado pelo Verdão no ano. O jogador destacou a grandeza dos desafios do clube a curto prazo, com destaque para o Mundial de Clubes, em fevereiro, e vê os atletas cientes da responsabilidade que carregam.

- Temos um grande objetivo agora com o Mundial de Clubes, além do Paulista, nossos objetivos a curto prazo. Estamos nos preparando para isso, estão nos dando todas as ferramentas necessárias nos treinamentos. O clube é muito grande, temos todo o apoio das pessoas trabalhando por nós para que possamos dar nosso 100% todos os dias. Nós, como jogadores, temos esse privilégio, mas também temos de ter a responsabilidade de enfrentar todos os desafios - finalizou o camisa 22 do Alviverde.