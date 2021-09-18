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Piquerez é convocado novamente pelo Uruguai e se diz adaptado ao Brasil: ‘Mais um da Família Palmeiras’

Lateral uruguaio conversou com a TV oficial do clube após o último treino antes do confronto com a Chapecoense...

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 09:30

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2021 às 09:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O lateral-esquerdo Joaquín Piquerez foi novamente convocado pelo técnico Óscar Tabárez para defender a Seleção Uruguaia na próxima Data Fifa. O Uruguai enfrentará a Colômbia, a Argentina e o Brasil, nos dias 7, 10 e 14 de outubro, respectivamente.Após o último treino antes de enfrentar a Chapecoense, Piquerez conversou com a TV Palmeiras e falou sobre sua adaptação ao Verdão e ao futebol brasileiro.
– Quando passam os dias, você vai se adaptando e se integrando mais. Até mesmo com o idioma, não entendia muito o português quando cheguei. Agora, já entendo um pouco e ao longo do tempo vou me adaptando, um a mais da Família Palmeiras.
O jogador falou também sobre a derrota diante do Flamengo, na qual ele atuou como titular, ressaltando a necessidade de uma rápida reação dentro de campo.– Tivemos um jogo difícil contra o Flamengo, as coisas não saíram como queríamos, mas tivemos uma semana para trabalhar e preparar para a partida contra a Chapecoense, temos que voltar a vencer para seguir na briga lá em cima. O Palmeiras tem que ganhar sempre.
Por fim, sem ainda saber da presente convocação, o lateral comentou sobre ter sido utilizado pelo técnico Óscar Tabárez na Seleção Uruguaia na última Data Fifa em jogos das Eliminatórias.
– É sempre um orgulho muito grande defender o país em que você nasceu. É gratificante, creio que é o sonho de todos os jogadores.
Piquerez deve permanecer entre os titulares de Abel Ferreira para o duelo contra a Chape. O Palmeiras ocupa a vice-liderança do Brasileirão com 35 pontos, sete a menos do que o Atlético-MG.

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