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futebol

Piqué se posiciona contra a Superliga Europeia: 'O futebol é dos torcedores'

Zagueiro do Barcelona é o primeiro atleta do clube catalão a se manifestar desde a criação do torneio. Imprensa espanhola diz que equipe já planeja renunciar à Superliga...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 19:24

LanceNet

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Publicado em 

20 abr 2021 às 19:24
Crédito: LLUIS GENE / AFP
Depois da polêmica criação da Superliga Europeia, torcedores e jogadores protestaram contra a iniciativa. E o primeiro jogador do Barcelona a emitir opinião contrária ao torneio foi o zagueiro Gerard Piqué, um dos líderes do elenco catalão.
+ Veja a tabela da La Liga- O futebol é dos torcedores. Hoje mais do que nunca - disse Piqué em sua conta no Twitter. + Proibição pela Superliga pode tirar nomes da Seleção Brasileira; veja como a convocação poderia ficar
De acordo com o jornal "Sport", da Catalunha, o Barcelona já planeja anunciar sua saída da Superliga. Ainda segundo a imprensa, existe a chance do presidente Joan Laporta ir ao centro de treinamentos do clube nesta quarta-feira para conversar com o elenco.

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