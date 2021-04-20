Piqué se posiciona contra a Superliga Europeia: 'O futebol é dos torcedores'

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Depois da polêmica criação da Superliga Europeia, torcedores e jogadores protestaram contra a iniciativa. E o primeiro jogador do Barcelona a emitir opinião contrária ao torneio foi o zagueiro Gerard Piqué, um dos líderes do elenco catalão.

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