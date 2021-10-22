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futebol

Piqué rasga elogios para Vinícius Júnior antes do 'El Clásico'

Zagueiro catalão comparou o atacante brasileiro com Ansu Fati, joia que renovou com o Barcelona até 2027. Defensor está preocupado com o um contra um diante de Vini Jr....
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2021 às 12:30

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 12:30

Crédito: SERGEI SUPINSKY / AFP
Piqué, zagueiro do Barcelona, comparou o estilo de jogo de Vinícius Júnior, destaque do Real Madrid na atual temporada, e Ansu Fati, joia culé que assinou contrato até 2027. Em entrevista à Movistar+, o defensor rasgou elogios ao brasileiro.- Vinícius é mais rápido, mais elétrico, é um puro ponta e no um contra um é um dos melhores do mundo. Ansu Fati tem o talento do gol e pode jogar como centroavante.
> Veja a tabela da La Liga
O veterano de 34 anos também comentou sobre o "El Clásico" e descartou que haja favoritismo para o Real Madrid por mais conturbada que seja a fase do Barcelona.
- Não há favoritos em um clássico e isso já foi demonstrado historicamente. Acredito que as duas equipes estão bem. Passamos o nosso momento de crise, estamos crescendo na La Liga e nos recuperando na Champions League.
Neste domingo, o Barcelona irá receber a equipe merengue no Camp Nou, às 11h15 (horário de Brasília). Os blaugranas ocupam apenas a 7ª posição no Campeonato Espanhol e estão a cinco pontos da Real Sociedad, líder da competição.

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