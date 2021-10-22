Piqué rasga elogios para Vinícius Júnior antes do 'El Clásico'

Crédito: SERGEI SUPINSKY / AFP

Piqué, zagueiro do Barcelona, comparou o estilo de jogo de Vinícius Júnior, destaque do Real Madrid na atual temporada, e Ansu Fati, joia culé que assinou contrato até 2027. Em entrevista à Movistar+, o defensor rasgou elogios ao brasileiro.- Vinícius é mais rápido, mais elétrico, é um puro ponta e no um contra um é um dos melhores do mundo. Ansu Fati tem o talento do gol e pode jogar como centroavante.

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O veterano de 34 anos também comentou sobre o "El Clásico" e descartou que haja favoritismo para o Real Madrid por mais conturbada que seja a fase do Barcelona.

- Não há favoritos em um clássico e isso já foi demonstrado historicamente. Acredito que as duas equipes estão bem. Passamos o nosso momento de crise, estamos crescendo na La Liga e nos recuperando na Champions League.