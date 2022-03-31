Piqué quer voltar a representar a seleção espanhola na Copa do Mundo, diz jornal

Após quatro anos, Piqué pode estar de volta à seleção espanhola! De acordo com o jornal 'El Mundo', o zagueiro do Barcelona teria se oferecido a Luis Enrique, técnico da Espanha, para voltar a representar a equipe na Copa do Mundo do Qatar.
Piqué tomou a decisão de deixar de vestir a camisa da seleção após a Copa do Mundo de 2018, em que a Espanha caiu nos pênaltis nas oitavas de final para a Rússia. Na época, o zagueiro justificou que queria focar em ajudar o Barcelona.
Ainda segundo o jornal, a boa fase de Piqué no Barcelona sob o comando de Xavi teria levado o zagueiro a querer voltar a disputar uma Copa do Mundo. Com a seleção espanhola, o jogador já foi campeão mundial em 2010 e campeão europeu em 2012.