Piqué pode retornar para duelo da Champions contra o PSG

O zagueiro Piqué treinou na manhã deste domingo e visa ser titular no duelo contra o Paris Saint-Germain pela Champions League na próxima terça-feira, segundo o “La Vanguardia”. O defensor está longe dos gramados desde o confronto contra o Atlético de Madrid, em novembro, por conta de lesões nos ligamentos do joelho.Quase quatro meses após a grave contusão, o catalão afirma que se sente bem e quer ajudar seu clube diante de um desfalcado PSG com o objetivo de alcançar a fase de quartas de final. Além disso, o veterano sabe da sua importância em um período complicado em que a equipe enfrenta graves problemas com jogadores lesionados.