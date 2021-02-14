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futebol

Piqué pode retornar para duelo da Champions contra o PSG

Zagueiro se machucou em novembro e expectativa era de paralisação por cerca de cinco meses, mas defensor se sente bem e treina para ajudar o Barcelona...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 09:19

LanceNet

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Publicado em 

14 fev 2021 às 09:19
Crédito: Divulgação / Barcelona
O zagueiro Piqué treinou na manhã deste domingo e visa ser titular no duelo contra o Paris Saint-Germain pela Champions League na próxima terça-feira, segundo o “La Vanguardia”. O defensor está longe dos gramados desde o confronto contra o Atlético de Madrid, em novembro, por conta de lesões nos ligamentos do joelho.Quase quatro meses após a grave contusão, o catalão afirma que se sente bem e quer ajudar seu clube diante de um desfalcado PSG com o objetivo de alcançar a fase de quartas de final. Além disso, o veterano sabe da sua importância em um período complicado em que a equipe enfrenta graves problemas com jogadores lesionados.
> Veja a tabela da Champions League
Piqué espera treinar bem nesta segunda-feira e na manhã de terça-feira para ser relacionado pelo técnico Ronald Koeman. Os atletas que jogaram no último sábado contra o Alavés fizeram uma sessão de recuperação, enquanto quem não entrou em campo ou teve poucos minutos participou de um trabalho mais intenso.

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