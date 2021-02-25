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Piora dos quadros de Covid-19 no Oeste de SC força adiamento de Chapecoense x Avaí

Partida que vale pela segunda rodada da primeira fase do estadual estava agendada para ocorrer no domingo (28) às 18h...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 17:57

LanceNet

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Publicado em 

25 fev 2021 às 17:57
Crédito: Divulgação/Chapecoense
A continuidade do poderio de infecção da pandemia de Covid-19 no Brasil teve seu primeiro impacto no calendário do Campeonato Catarinense. Nessa quinta-feira, a Federação Catarinense de Futebol (FCF) informou que o clássico entre Chapecoense e Avaí foi adiado.>Tabela do Catarinense 2021 atualizadaOriginalmente, a partida segunda rodada da primeira fase do estadual estava agendada para acontecer no próximo domingo (28), às 18h (de Brasília) na Arena Condá, em Chapecó. Uma nova data para o confronto ainda será agendada pela FCF.
- A partida entre Chapecoense e Avaí, que seria no domingo (28/02), às 18 horas, na Arena Condá, foi adiada. Considerando a atual situação crítica, na cidade de Chapecó, em virtude da pandemia Covid-19, que está impossibilitando que as ambulâncias sejam disponibilizadas para a partida. A nova data será definida após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicar a tabela da Copa do Brasil 2021 - publicou a entidade que rege o estadual em seu site.
Com isso, os próximos jogos com datas confirmadas das duas equipes serão o Criciúma no Heriberto Hulse em 4 de março (no caso da Chape) e o clássico da capital com o Figueirense, no dia 3 do mesmo mês na Ressacada para o Avaí.

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