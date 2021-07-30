Pior visitante do Brasileirão, Santos luta para quebrar jejum de dois meses

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos visita a Chapecoense neste domingo, às 18h15min, na Arena Condá pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe tenta acabar com o retrospecto ruim como visitante e conseguir a primeira vitória fora de casa pelo Brasileirão. O Alvinegro só venceu dois jogos como visitante na temporada.No Brasileirão, o Santos tem dois empates e quatro derrotas como visitante, o que dá um aproveitamento de 11% dos pontos disputados. É o pior visitante da competição.

O Santos venceu o San Lorenzo, na Argentina, por 3 a 1, ainda na ida da terceira fase preliminar na Copa Libertadores, no dia 6 de abril, e o Cianorte, no Paraná, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil no dia 1º de junho, há exatamente dois meses. São 11 derrotas, 6 empates e apenas 2 vitórias nos 19 jogos como visitante do Santos na temporada. Um aproveitamento de 21%.Das 11 derrotas como visitante, foram quatro pelo Paulista, três pela Libertadores e quatro pelo Brasileiro.

Veja os jogos do Santos fora de casa nessa temporada: