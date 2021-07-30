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Pior visitante do Brasileirão, Santos luta para quebrar jejum de dois meses

Peixe ainda não venceu fora de casa na competição. No domingo, clube vai atingir a marca de dois meses sem vitória fora de casa somando todas as competições...

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 15:01

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2021 às 15:01
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos visita a Chapecoense neste domingo, às 18h15min, na Arena Condá pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe tenta acabar com o retrospecto ruim como visitante e conseguir a primeira vitória fora de casa pelo Brasileirão. O Alvinegro só venceu dois jogos como visitante na temporada.No Brasileirão, o Santos tem dois empates e quatro derrotas como visitante, o que dá um aproveitamento de 11% dos pontos disputados. É o pior visitante da competição.
O Santos venceu o San Lorenzo, na Argentina, por 3 a 1, ainda na ida da terceira fase preliminar na Copa Libertadores, no dia 6 de abril, e o Cianorte, no Paraná, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil no dia 1º de junho, há exatamente dois meses. São 11 derrotas, 6 empates e apenas 2 vitórias nos 19 jogos como visitante do Santos na temporada. Um aproveitamento de 21%.Das 11 derrotas como visitante, foram quatro pelo Paulista, três pela Libertadores e quatro pelo Brasileiro.
Veja os jogos do Santos fora de casa nessa temporada:
Santo André 2 x 2 Santos – PaulistaSão Paulo 4 x 0 Santos – PaulistaDeportivo Lara 1 x 1 Santos – 2ª fase preliminar LibertadoresSan Lorenzo 1 x 3 Santos – 3ª fase preliminar LibertadoresPonte Preta 3 x 0 Santos – PaulistaNovorizontino 1 x 0 Santos – PaulistaBoca Juniors 2 x 0 Santos – fase de grupos LibertadoresRed Bull Bragantino 1 x 1 Santos – PaulistaPalmeiras 3 x 2 Santos – PaulistaThe Strongest 2 x 1 Santos – fase de grupos LibertadoresBarcelona de Guayaquil 3 x 1 Santos – fase de grupos LibertadoresBahia 3 x 0 Santos – BrasileiroCianorte 0 x 2 Santos – Copa do BrasilFluminense 1 x 0 Santos – BrasileiroGrêmio 2 x 2 Santos – BrasileiroAmérica-MG 2 x 0 Santos - BrasileiroPalmeiras 3 x 2 Santos - BrasileiroRed Bull Bragantino 2 x 2 Santos - BrasileiroIndependiente 1 x 1 Santos - volta oitavas da Copa Sul-Americana

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