Pintado vai precisar melhorar o ataque da Chapecoense

Crédito: Divulgação/Chapecoense

Após 14 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, a Chapecoense resolveu mandar embora o técnico Jair Ventura e contratou Pintado, que terá a missão de resgatar o time no torneio nacional.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Na lanterna da competição, o novo comandante terá inúmeros desafios com o passar do tempo e um deles é melhorar o desempenho ofensivo do Verdão do Oeste.

Com apenas 11 gols marcados, a Chape tem um dos piores sistemas ofensivos do Brasileirão e pouco incomoda o time adversário.

A prova disso está na estatística, que mostra o time sem balançar a rede nos últimos dois compromissos.