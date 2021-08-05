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Pintado vai precisar melhorar o ataque da Chapecoense

Verdão do Oeste marcou apenas 11 gols e não balançou a rede nos últimos dois jogos...

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 14:45

LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2021 às 14:45
Crédito: Divulgação/Chapecoense
Após 14 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, a Chapecoense resolveu mandar embora o técnico Jair Ventura e contratou Pintado, que terá a missão de resgatar o time no torneio nacional.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na lanterna da competição, o novo comandante terá inúmeros desafios com o passar do tempo e um deles é melhorar o desempenho ofensivo do Verdão do Oeste.
Com apenas 11 gols marcados, a Chape tem um dos piores sistemas ofensivos do Brasileirão e pouco incomoda o time adversário.
A prova disso está na estatística, que mostra o time sem balançar a rede nos últimos dois compromissos.
Diante do Juventude e Santos, a Chape passou em branco. O último jogo que teve gol do clube catarinense ocorreu contra o Cuiabá. Na ocasião, a equipe foi superada por 3 a 2.

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