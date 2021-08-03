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futebol

Pintado é o favorito para assumir a Chapecoense

Treinador está livre no mercado após deixar o comando técnico do Goiás...

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 17:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 ago 2021 às 17:40
Crédito: Divulgação/Tiago Pavini/AFE
A Chapecoense corre contra o tempo para encontrar o seu novo técnico. Após a demissão de Jair Ventura, a primeira opção foi Argel Fuchs, mas o treinador preferiu seguir no Botafogo-SP.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Agora, de acordo com o ge e confirmado pela reportagem, Pintado virou o alvo da vez e a expectativa é de acerto.
Sem jogos ao longo da semana, a diretoria tirou os próximos dias para sacramentar o novo treinador e quer a estreia do profissional no fim de semana, quando a Chape mede forças contra o Grêmio.
Goiás
O último trabalho de Pintado foi no Goiás, mas devido a problemas internos, ele foi demitido mesmo com o Verdão no G-4 da Série B.

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