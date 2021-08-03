Pintado é o favorito para assumir a Chapecoense

Crédito: Divulgação/Tiago Pavini/AFE

A Chapecoense corre contra o tempo para encontrar o seu novo técnico. Após a demissão de Jair Ventura, a primeira opção foi Argel Fuchs, mas o treinador preferiu seguir no Botafogo-SP.

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Agora, de acordo com o ge e confirmado pela reportagem, Pintado virou o alvo da vez e a expectativa é de acerto.

Sem jogos ao longo da semana, a diretoria tirou os próximos dias para sacramentar o novo treinador e quer a estreia do profissional no fim de semana, quando a Chape mede forças contra o Grêmio.

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