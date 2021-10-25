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futebol

Pintado 'desanima' após novo revés da Chape

Treinador fica na torcida para que o seu trabalho comece a refletir dentro das quatro linhas...

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 19:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 out 2021 às 19:12
Crédito: Pintado não consegue fazer a Chape embalar no BR-21 (Marcio Cunha/Chape
A semana começa pesada para elenco e comissão técnica da Chapecoense, já que o Verdão do Oeste novamente foi derrotado no Brasileirão, desta vez para o Bahia, na Arena Fonte Nova.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Antes confiante na reação do time, o técnico Pintado mostrou abatimento na conversa com a imprensa e espera que seus jogadores comecem a dar resultado dentro de campo.
‘Poderia ficar repetindo algumas coisas aqui, mas não valem mais. Tentar ser mais objetivo. Quando a gente planeja um jogo, cria estratégia, treina durante a semana para que possa desenvolver por um tempo e o adversário tenha dificuldade. Tomar um gol com um minuto, novamente, deixa a gente pensando em como resolver. Poderia competir mais. No segundo gol tínhamos sete homens nossos atrás da linha da bola e ainda assim sofremos o gol. Erros primários, de concentração. Temos que falar menos neste momento e tentar responder em campo’, afirmou.
Com a semana livre para treinos, a Chapecoense tenta a sua segunda vitória consecutiva no torneio nacional contra o Corinthians, em São Paulo.
Até o momento, a Chape aparece na lanterna do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos conquistados.

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