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Violência

Secretário de Queimados morre baleado por PM na Avenida Brasil, no Rio

Morte ocorreu após disparos durante abordagem policial; caso é apurado

Publicado em 20 de Outubro de 2026 às 13:46

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 out 2026 às 13:46
O secretário de Desenvolvimento Econômico de Queimados (RJ), Jefferson Dias da Silva
O secretário de Desenvolvimento Econômico de Queimados (RJ), Jefferson Dias da Silva Reprodução/Redes sociais

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Queimados (RJ), Jefferson Dias da Silva, conhecido como Jeferson da Linave, morreu após ser baleado na avenida Brasil, zona norte do Rio de Janeiro, no final da noite desta segunda-feira (19), durante uma abordagem da Polícia Militar.


De acordo com o comando do 22º BPM (Batalhão da Polícia Militar), na Maré, policiais militares da unidade tentaram abordar o carro, da marca BYD, na altura de Bonsucesso. Ainda não há detalhes sobre o que aconteceu no local.


"As circunstâncias do fato serão esclarecidas através das investigações que estão em andamento. O local foi preservado e a área isolada para a realização da perícia", diz nota da Polícia Militar.


Silva tinha 51 anos e também era ex-vereador da cidade da Baixada Fluminense.


Em nota, a Prefeitura de Queimados lamentou a morte e prestou solidariedade aos familiares e amigos do secretário, que era casado e tinha uma filha.


"Neste momento de imensa tristeza, peço a todos que se unam em oração, intercedendo por seus familiares e amigos para que as doces consolações do espírito santo alcancem seus corações, trazendo força, paz e amparo para atravessar essa perda tão dolorosa", disse o prefeito Glauco Kaizer (União Brasil).


Duas faixas da avenida Brasil foram interditadas, no sentido zona oeste, após a morte da vítima. O trânsito foi liberado por volta das 4h.


O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital. Além disso, a Corregedoria Geral da PM abriu uma investigação sobre a conduta dos policiais envolvidos na ocorrência.

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