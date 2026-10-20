PM resgata bebê após vítima de violência doméstica simular pedido de pizza em SP

PM resgata bebê após mãe ligar para o 190 e simular pedido de pizza em São Bernardo do Campo (SP); pai foi preso Divulgação Polícia Militar

A Polícia Militar resgatou um bebê de três meses e prendeu um homem sob suspeita de violência doméstica. O caso aconteceu na noite de domingo (18), em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A mãe da criança acionou o 190 e simulou um pedido de pizza para pedir socorro.

"Polícia Militar, emergência!", diz um policial na ligação. "É da pizzaria?", simula a mulher. "Tá tudo bem aí?", questiona o policial. "Não. Eu gostaria de fazer o pedido", continua a vítima, que informa seu endereço e pede para a PM avisar por telefone quando estiver chegando ao local.

Após o contato, uma equipe da polícia se deslocou até o endereço. A ação foi gravada pelas câmeras corporais dos agentes. As imagens mostram eles chegando à residência. No local, a equipe aborda o suspeito que se apresenta como pai da criança. Em seguida, o suspeito é detido com uso de algemas e levado à viatura.

O bebê foi resgatado da casa do homem e devolvido à mãe. Segundo ela, o ex-companheiro levou o filho do casal para o imóvel após fazer diversas ameaças.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Defesa da Mulher de São Bernardo do Campo. O nome dele não foi divulgado para não identificar a criança.