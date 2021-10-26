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futebol

Pintado deixa o comando da Chape; Executivo também entrega o cargo

Treinador resolveu sair de cena na reta final do Campeonato Brasileiro e está livre no mercado...
LanceNet

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Publicado em 

26 out 2021 às 12:06

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 12:06

Crédito: Pintado saiu da Chapecoense (Marcio Cunha/Chape
A terça-feira está agitada na Chapecoense. Após uma série de resultados negativos, o técnico Pintado entregou o seu cargo.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No último fim de semana, após o revés contra o Bahia na Arena Fonte Nova, o treinador mostrou abatimento na coletiva e ligou o sinal de alerta dentro e fora do clube.
Consciente que não poderá salvar o time do rebaixamento do Brasileirão, Pintado resolveu sair de cena para dar espaço a outro profissional.
Contradição
A saída do profissional chama a atenção, já que na última semana, Pintado havia demonstrado a vontade de continuar na Chape.
Carlos Kila
Além do treinador, quem também deixa a Chapecoense é o executivo de futebol Carlos Kila, que também entregou o cargo.

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