Pintado deixa o comando da Chape; Executivo também entrega o cargo

Crédito: Pintado saiu da Chapecoense (Marcio Cunha/Chape

A terça-feira está agitada na Chapecoense. Após uma série de resultados negativos, o técnico Pintado entregou o seu cargo.

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No último fim de semana, após o revés contra o Bahia na Arena Fonte Nova, o treinador mostrou abatimento na coletiva e ligou o sinal de alerta dentro e fora do clube.

Consciente que não poderá salvar o time do rebaixamento do Brasileirão, Pintado resolveu sair de cena para dar espaço a outro profissional.

Contradição

A saída do profissional chama a atenção, já que na última semana, Pintado havia demonstrado a vontade de continuar na Chape.

Carlos Kila