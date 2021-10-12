Pintado analisa o desempenho da Chape diante do Inter

No último domingo, a Chapecoense foi derrotada mais uma vez no Campeonato Brasileiro. Diante do Inter, a equipe não segurou o ímpeto do rival e acabou goleada por 5 a 2.

‘É um peso grande para todos nós que estamos lutando, que lutamos e vamos seguir lutando. Avaliar que o que estamos fazendo é uma vergonha, é um exagero, mas são opiniões que respeito. Moisés e Mike são dois jogadores experientes e sentem assim como nós. Pessoalmente, perder por um e por cinco é a mesma coisa, me incomoda da mesma maneira. Não é mais e nem menos. O que me incomoda é a derrota. Fomos derrotados por uma adversário que foi melhor que nós’, afirmou.