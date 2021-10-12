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futebol

Pintado analisa o desempenho da Chape diante do Inter

Treinador admitiu a superioridade do Colorado ao longo dos 90 minutos...

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 23:22

LanceNet

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Publicado em 

11 out 2021 às 23:22
Crédito: Chape não resistiu ao Internacional (Reprodução/Twitter
No último domingo, a Chapecoense foi derrotada mais uma vez no Campeonato Brasileiro. Diante do Inter, a equipe não segurou o ímpeto do rival e acabou goleada por 5 a 2.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na coletiva de imprensa, o técnico Pintado não inventou desculpas e foi direto na análise do resultado que ocorreu no Beira-Rio.
‘É um peso grande para todos nós que estamos lutando, que lutamos e vamos seguir lutando. Avaliar que o que estamos fazendo é uma vergonha, é um exagero, mas são opiniões que respeito. Moisés e Mike são dois jogadores experientes e sentem assim como nós. Pessoalmente, perder por um e por cinco é a mesma coisa, me incomoda da mesma maneira. Não é mais e nem menos. O que me incomoda é a derrota. Fomos derrotados por uma adversário que foi melhor que nós’, afirmou.
Agora, a Chapecoense recupera as energias e volta a campo na próxima quarta-feira, quando recebe o Athletico, na Arena Condá.

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