Pineida confirma esquema com três zagueiros e diz que será lateral-direito no Fluminense de Abel

Um dos oito reforços do Fluminense na temporada, o lateral Mário Pineida falou pela primeira vez desde o anúncio. No CT Carlos Castilho, o jogador afirmou que jogará na direita a pedido do técnico Abel Braga. Ele atuou pelo lado esquerdo ao longo dos seis anos que esteve no Barcelona de Guayaquil (EQU) e também pela seleção equatoriana.- Como todos sabem, é a primeira vez que saio do meu pais. Estou muito feliz e grato ao clube por ter me incluído nesse projeto. Hoje estou jogando pela direita, não tenho nenhum inconveniente jogar pela direita ou esquerda. No Barcelona joguei seis anos pela esquerda, agora pela direita. Estou fazendo o que o técnico quer. Quero somar os minutos e ganhar a confiança da torcida e da comissão. Não tenho preferência pelos lados - afirmou.

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Na direita, Pineida disputará vaga com Samuel Xavier e Calegari. O jovem criado em Xerém, aparentemente, sai atrás na disputa, já que Abel pediu ao equatoriano para atuar por aquele lado quando o titular da temporada passada testou positivo para Covid-19.

- Conversei com o professor nos treinos. O Samuel Xavier teve Covid, então começamos a nos preparar e ele disse que não tinha lateral-direito, se eu poderia jogar por ali. Eu disse que não teria problema e ele falou que eu não jogaria pela esquerda, que queria do outro lado. Eu disse que estava à disposição. Na seleção sabem que posso atuar pelos dois lados. Tem grandes laterais. Quero pensar no agora, fazer meu nome no Brasil, jogar bem aqui e depois penso na seleção - completou.Pineida também confirmou que Abel Braga vai iniciar 2022 com o esquema de três zagueiros. A provável escalação contra o Bangu, nesta quinta-feira, às 20h30, no Estádio Luso-Brasileiro, tem Nino, Felipe Melo e David Braz na zaga. Pineida ainda não está confirmado como titular, mas Yago, André, Nathan e Cristiano fazem a linha de cinco no meio. Fred e Willian comandam o ataque.

- Os sistemas táticos são diferentes. Aqui jogamos com linha de cinco e no Equador jogava em uma linha de quatro. Tinha de revezar em ir ao ataque e voltar para defender e agora tenho mais liberdade de ir ao ataque, já que atuamos com três centrais. Os trabalhos são parecidos, requerem que a gente faça marcação alta, pressionando a defesa, então isso que estamos trabalhando durante todo esse tempo na pré-temporada e esperamos fazer da melhor maneira - comentou.

Aos 29 anos, Pineida tem passagens pelo Panamá-SC, Independiente e Seleção Equatoriana, e ainda não atuou fora do Equador. No Barcelona-EQU desde 2016, o jogador chegou a enfrentar o Fluminense na Libertadores 2021, quando os equatorianos eliminaram o Tricolor.

- Agora vou defender as cores do Fluminense, é difícil falar. Os dois jogos foram bem intensos, são clubes bonitos. Tive o prazer de enfrentar grandes jogadores. O Ganso estava, o Fred, Yago. Fomos muito inteligentes, erramos gols e o Fluminense também. Ganhou quem cometeu menos erros e pudemos avançar - finalizou.