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futebol

Pineida celebra recepção de companheiros do Fluminense: 'Formando uma família'

Lateral-esquerdo tem contrato de uma temporada com o Fluminense; Pineida afirmou que a união do elenco será diferencial para a campanha de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 13:14

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 13:14

Mesmo com pouco tempo de casa, Pineida já se sente acolhido pelo Fluminense. Em seu segundo dia de treinamento junto ao elenco, o lateral-esquerdo elogiou a recepção dos companheiros e aposta que a união do grupo será um diferencial para a temporada. - Todos os companheiros têm me ajudado e estou muito feliz de estar aqui. É um grande grupo, estamos formando uma família e isso vai ser bom - disse. O Tricolor inicia a temporada de 2022 no Campeonato Carioca, que já tem data marcada para a estreia. No dia 27 de janeiro, o Fluminense enfrenta o Bangu, às 21h, pela primeira rodada do estadual.
Crédito: PineidafoiemprestadoaoFluminenseatéofimdatemporada (Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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