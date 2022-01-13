Pineida celebra recepção de companheiros do Fluminense: 'Formando uma família'

Mesmo com pouco tempo de casa, Pineida já se sente acolhido pelo Fluminense. Em seu segundo dia de treinamento junto ao elenco, o lateral-esquerdo elogiou a recepção dos companheiros e aposta que a união do grupo será um diferencial para a temporada. - Todos os companheiros têm me ajudado e estou muito feliz de estar aqui. É um grande grupo, estamos formando uma família e isso vai ser bom - disse. O Tricolor inicia a temporada de 2022 no Campeonato Carioca, que já tem data marcada para a estreia. No dia 27 de janeiro, o Fluminense enfrenta o Bangu, às 21h, pela primeira rodada do estadual.