Pilar da defesa, Gustavo Gómez volta ao Palmeiras para interromper série de derrotas no Brasileirão

O Palmeiras tenta se recuperar no Campeonato Brasileiro neste domingo (18) contra o Fortaleza, às 20h30 no Castelão. Depois de três derrotas seguidas e queda de Vanderlei Luxemburgo, o Verdão tem o retorno de Gustavo Gómez na defesa.
O zagueiro, convocado pelo Paraguai para as Eliminatórias, desfalcou o time nos reveses para Botafogo, São Paulo e Coritiba. Importante no período de 20 jogos de invencibilidade, o defensor esteve em campo em uma das cinco derrotas do Palmeiras no ano.
Além do período em que defendeu a seleção paraguaia, Gómez não atuou em Itaquera no revés por 1 a 0, no primeiro confronto na volta do futebol em julho. Na ocasião, ele acertava os detalhes do novo contrato e não estava com a inscrição ativa no Campeonato Paulista.A única vez em que saiu derrotado de campo no ano pelo Alviverde aconteceu na fase de grupos do Paulistão, contra o Red Bull Bragantino por 2 a 1, fora de casa. Gustavo Gómez tem 30 partidas na temporada.
Além dele, o técnico interino Andrey Lopes tem o retorno de Matías Víña na lateral esquerda. O ala atuou pelo Uruguai nas Eliminatórias e retorna no lugar de Lucas Esteves.
Com Felipe Melo suspenso, o companheiro do paraguaio será Renan, que estrou no profissional contra o Coritiba. Na direita, Mayke entra na vaga de Marcos Rocha, machucado.