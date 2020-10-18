  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  Pilar da defesa, Gustavo Gómez volta ao Palmeiras para interromper série de derrotas no Brasileirão
Pilar da defesa, Gustavo Gómez volta ao Palmeiras para interromper série de derrotas no Brasileirão

Paraguaio só esteve em campo em um dos cinco reveses do time no ano e retorna depois de servir a seleção do Paraguai nas Eliminatórias. No período ausente, Verdão só perdeu...

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 08:00

LanceNet

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras
O Palmeiras tenta se recuperar no Campeonato Brasileiro neste domingo (18) contra o Fortaleza, às 20h30 no Castelão. Depois de três derrotas seguidas e queda de Vanderlei Luxemburgo, o Verdão tem o retorno de Gustavo Gómez na defesa.
​O zagueiro, convocado pelo Paraguai para as Eliminatórias, desfalcou o time nos reveses para Botafogo, São Paulo e Coritiba. Importante no período de 20 jogos de invencibilidade, o defensor esteve em campo em uma das cinco derrotas do Palmeiras no ano.
Além do período em que defendeu a seleção paraguaia, Gómez não atuou em Itaquera no revés por 1 a 0, no primeiro confronto na volta do futebol em julho. Na ocasião, ele acertava os detalhes do novo contrato e não estava com a inscrição ativa no Campeonato Paulista.A única vez em que saiu derrotado de campo no ano pelo Alviverde aconteceu na fase de grupos do Paulistão, contra o Red Bull Bragantino por 2 a 1, fora de casa. Gustavo Gómez tem 30 partidas na temporada.
Além dele, o técnico interino Andrey Lopes tem o retorno de Matías Víña na lateral esquerda. O ala atuou pelo Uruguai nas Eliminatórias e retorna no lugar de Lucas Esteves.
Com Felipe Melo suspenso, o companheiro do paraguaio será Renan, que estrou no profissional contra o Coritiba. Na direita, Mayke entra na vaga de Marcos Rocha, machucado.​

