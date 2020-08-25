futebol

Pikachu volta a treinar no Vasco e deve ser relacionado contra o Goiás

Lateral-direito titular do Cruz-Maltino se recuperou de uma lesão na coxa direita, participou sem restrições das atividades e deve reforçar o time no jogo decisivo pela Copa do Brasil...
LanceNet

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 12:43

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco pode contar com um retorno importante para o duelo decisivo contra o Goiás, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. O lateral-direito Yago Pikachu se recuperou de uma lesão na coxa direita e voltou a treinar com bola, junto com o elenco. O jogador de 28 anos havia ficado fora da equipe depois de se lesionar na vitória do Vasco sobre o Sport, por 2 a 0, em São Januário, na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro, dia 13 de agosto.Pikachu deve ser relacionado para a partida decisiva, em que o Cruz-Maltino precisa vencer por dois gols de diferença para avançar ou por um gol para levar a decisão da vaga para os pênaltis. No período em que esteve ausente, foi substituído por Cayo Tenório e Cláudio Winck. O técnico Ramon ainda vai avaliar se o ele retorna como titular ou no banco.
No jogo de ida, em São Januário, o time carioca foi derrotado, por 1 a 0, no dia 12 de março, ainda sob o comando de Abel Braga. O confronto será nesta quarta-feira, às 21h, na Serrinha, em Goiânia.

