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futebol

Pikachu tranquiliza torcida após sentir dores no treino: 'Para prevenir'

Após ter sofrido pancada no decorrer do jogo-treino entre Vasco e Macaé neste sábado, camisa 22 garante que estará '100% na reapresentação''...
LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2020 às 20:50

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 20:50

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco
O lateral-direito Yago Pikachu garantiu que o fato de ter saído de campo com dores durante a goleada por 5 a 0 do Vasco sobre o Macaé não passou de um susto. Em entrevista neste sábado exibida na Vasco TV, o camisa 22 garantiu que estará em plenas condições na volta aos treinamentos.
- Está tudo bem. Estava na fisioterapia, fazendo procedimentos. Foi apenas uma dor depois de uma pancada. Para prevenir é melhor sair, porque tem muito tempo para começar o Campeonato Brasileiro. Acredito que segunda-feira, dia da nossa reapresentação, eu já esteja 100% - declarou.
O jogador de 28 anos mostrou confiança de que o Cruz-Maltino possa engrenar uma boa sequência no Campeonato Brasileiro.
- Eu acredito, sim, nesse grupo. Nosso capitão (Castan) sempre frisa que nós podemos algo mais. Basta, primeiro, acreditarmos no nosso trabalho. Temos muitos jogadores novos, muitos da base, então, em alguns momentos, teremos um desgaste, por isso, precisamos de um grupo qualificado. Claro que se chegar jogador, será bem-vindo. Vai agregar. Acredito que a gente pode, sim, surpreender muita gente - disse.
O elenco do Vasco tem folga neste domingo.

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